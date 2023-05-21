Kemal Kılıçdaroğlu’nun ruhsatsız silahı Canan Kaftancıoğlu! Seçim bir an önce bitmezse...

Giriş Tarihi: 21.05.2023 07:57
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
07:59
Melih Altınok bugünkü yazısında devlete "katil" diyen, PKK'nın siyasi uzantısına övgüler düzen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na seçimi aldırabilmek uğruna ülkücü, milliyetçi, muhafazakar birine dönüşmüş gibi davranmasını kaleme aldı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi "Kaftancıoğlu asenaya dönüşmeden bitse bari" diyen Altınok ayrıca PKK'lı Duran Kalkan'ın Kılıçdaroğlu'na desteğine ilişkin de önemli satırlar kaleme aldı.