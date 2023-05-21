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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ruhsatsız silahı Canan Kaftancıoğlu! Seçim bir an önce bitmezse...
Giriş Tarihi: 21.05.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 07:59

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ruhsatsız silahı Canan Kaftancıoğlu! Seçim bir an önce bitmezse...

Melih Altınok bugünkü yazısında devlete "katil" diyen, PKK'nın siyasi uzantısına övgüler düzen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na seçimi aldırabilmek uğruna ülkücü, milliyetçi, muhafazakar birine dönüşmüş gibi davranmasını kaleme aldı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi "Kaftancıoğlu asenaya dönüşmeden bitse bari" diyen Altınok ayrıca PKK'lı Duran Kalkan'ın Kılıçdaroğlu'na desteğine ilişkin de önemli satırlar kaleme aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ruhsatsız silahı Canan Kaftancıoğlu! Seçim bir an önce bitmezse...

Mağarasında seçim sonuçlarını değerlendiren PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın yüzünden düşen bin parça. Yıkılmış, elini kolunu nereye koyacağını bilemiyor...

"Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diye söyleniyor.

Neyse canım Meclis'e epeyce milletvekili soktunuz.

Hem belli mi olur, daha ikinci tur var.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ruhsatsız silahı Canan Kaftancıoğlu! Seçim bir an önce bitmezse...

Bakarsınız, kazanamadı diye sukutu hayale uğradığınızı söylediğiniz Kılıçdaroğlu'nun son düzlükte "milliyetçi" ayaklarına yatması, Atatürk'ün adını hatırlaması falan işe yarar.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ruhsatsız silahı Canan Kaftancıoğlu! Seçim bir an önce bitmezse...

Mesela, Yavuz Ağıralioğlu'nun "terör örgütlerine mesafesizliği" nedeniyle ayrılıyorum dediği İyi Parti'nin ilk turda eli Kılıçdaroğlu'na gitmeyen milliyetçi seçmeni Kemal Bey'e bir kredi açar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ruhsatsız silahı Canan Kaftancıoğlu! Seçim bir an önce bitmezse...

"Atatürk bugün mezardan kalkıp gelse. Kurduğu partinin HDP'yle yan yana olduğunu görse ne yapardıysa Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler onu yapmalıdır" diyen Sinan Oğan'ın boşta kalan seçmeni de...

Hatta, Kılıçdaroğlu'nun mitinglerde reklamını yaptığı FETÖ'cü hesapların montaj görüntüleriyle ayağı kaydırılan Muharrem İnce'nin ulusalcı seçmeni bile...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ruhsatsız silahı Canan Kaftancıoğlu! Seçim bir an önce bitmezse...

"Olur mu canım, o kadar da değil" demeyin. Şaka yapmıyorum.

FETÖ'yü devletten söküp atan Erdoğan'a hâlâ "Ne istediler de vermediniz" diye söylenen ulusalcı seçmenin Kemal Bey'in listelerindeki Okyanus ötesinin adayları nasıl tıpış tıpış Meclis'e soktuklarını görmediniz mi?
PKK yöneticilerinin etekleri zil çalarak CHP'nin genel başkanına destek açıklamaları yapmasına şaşırmıyorsunuz da bu söylediklerimi mi garipsiyorsunuz?
Bu işin şakası yok.

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