Kemal Kılıçdaroğlu’nun ruhsatsız silahı Canan Kaftancıoğlu! Seçim bir an önce bitmezse...

"Olur mu canım, o kadar da değil" demeyin. Şaka yapmıyorum.

FETÖ'yü devletten söküp atan Erdoğan'a hâlâ "Ne istediler de vermediniz" diye söylenen ulusalcı seçmenin Kemal Bey'in listelerindeki Okyanus ötesinin adayları nasıl tıpış tıpış Meclis'e soktuklarını görmediniz mi?

PKK yöneticilerinin etekleri zil çalarak CHP'nin genel başkanına destek açıklamaları yapmasına şaşırmıyorsunuz da bu söylediklerimi mi garipsiyorsunuz?

Bu işin şakası yok.