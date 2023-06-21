Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:24
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
08:28
İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün kürsüye çıkarak merakla beklenen konuşmasını yaptı. Ne İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ne de kurultay sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım" diyerek bir kez daha "Gitmiyorum" mesajı verdi.