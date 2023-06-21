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Haberler Galeri İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 08:28

İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün kürsüye çıkarak merakla beklenen konuşmasını yaptı. Ne İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ne de kurultay sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım" diyerek bir kez daha "Gitmiyorum" mesajı verdi.

MURATHAN YILDIRIM
İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!

14 Haziran'da, Ankara'da İmamoğlu ile gergin bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 6 gün sonra partisinin grup toplantısında konuştu.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!
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İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!

Konuşması boyunca adeta kaçak güreşen Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu'na yanıt verdi ne de kurultay sürecindeki adaylık yarışına değindi.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!

HEZİMETİ KABUL ETMİYOR
Kendisini eleştiren gazetecilere de geçen hafta grup kürsüsünde hakaret eden Kılıçdaroğlu bu kez geri adım atarak, "Belki kalemini satan gazeteciler ifadesini kullanmasam daha doğru olurdu" şeklinde konuştu.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!

İMAMOĞLU GERİ ADIM ATMADI! DEĞİŞİMLE İLGİLİ FİKRİM NET, DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda.

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