Irak ile terör örgütü PKK’ya karşı ortak adım planı! Güvenli bölge oluşturulacak

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 242'si Irak'ın kuzeyinde, 366'sı ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 608'e ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Hulusi Elçi'nin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını hatırlattı. Aktürk, ilk belirlemelere göre çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.