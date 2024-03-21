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Giriş Tarihi: 21.03.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 12:25

Irak ile terör örgütü PKK'ya karşı ortak adım planı! Güvenli bölge oluşturulacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK'ya yönelik sürekli operasyonlar icra edildiğini, sınırlardan 30-40 kilometre ileriden itibaren Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edildiğine dikkati çekerek, "Biz Irak ile çok daha kapsamlı bir çalışmadan bahsetmekteyiz. Hem bölgedeki refahın hem de güvenliğin eş zamanlı artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamak, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede ekonominin ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

AA
Irak ile terör örgütü PKK’ya karşı ortak adım planı! Güvenli bölge oluşturulacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Irak ile terör örgütü PKK’ya karşı ortak adım planı! Güvenli bölge oluşturulacak

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 242'si Irak'ın kuzeyinde, 366'sı ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 608'e ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Hulusi Elçi'nin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını hatırlattı. Aktürk, ilk belirlemelere göre çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

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Irak ile terör örgütü PKK’ya karşı ortak adım planı! Güvenli bölge oluşturulacak

39 HEDEF BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ

Saldırı sonrası düzenlenen hava harekatları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin başarıyla imha edildiğini belirten Aktürk, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini ifade etti.

Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Irak ile terör örgütü PKK’ya karşı ortak adım planı! Güvenli bölge oluşturulacak

Kaynaklar, Irak makamları ile gerçekleşen son görüşmelerin ardından Ortak Harekat Merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorular üzerine, şunları kaydetti:

"Irak ile belirli seviyelerde görüşmeler devam etmektedir. Aralık ayında yapılan toplantının ikincisi geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta yapılmıştı. İki ülke arasında imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Belgesi için hazırlıklar devam etmektedir. Bizim bu belgede olmasını istediğimiz hususlardan biri de Ortak Harekat Merkezinin kurulmasıdır. Bu harekat merkezinin işletilmesine yönelik teknik detaylar da söz konusu belge imzalandıktan sonra belirlenecektir."

Irak ile terör örgütü PKK’ya karşı ortak adım planı! Güvenli bölge oluşturulacak

Bakanlık kaynakları, Bağdat'ta gerçekleşen görüşmelerde Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımının nasıl olduğuna dair soruya şu yanıtı verdi:

"Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki işbirliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir."

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