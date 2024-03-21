Giriş Tarihi: 21.03.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
12:25
Irak ile terör örgütü PKK'ya karşı ortak adım planı! Güvenli bölge oluşturulacak
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK'ya yönelik sürekli operasyonlar icra edildiğini, sınırlardan 30-40 kilometre ileriden itibaren Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edildiğine dikkati çekerek, "Biz Irak ile çok daha kapsamlı bir çalışmadan bahsetmekteyiz. Hem bölgedeki refahın hem de güvenliğin eş zamanlı artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamak, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede ekonominin ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.