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Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:07

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 MART 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı, günbegün açıklanıyor. İstanbulluların son zamanlarda bolca yağış görmesi üzerine, güncel doluluk oranları da değişti. Yaz ayı için oldukça önemli olan doluluk oranları Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlar olmak üzere merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi? İşte, 29 Mart 2024 İSKİ verileri ile güncel sonuçlar…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 MART 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

İSKİ baraj doluluk oranını her gün resmi internet sitesinde açıklıyor. Yaz aylarında ihtiyaç duyulan ve büyük önem arz eden doluluk oranı, kış ayında yağışlara bağlı olarak belli oluyor. Mart 2024 itibarıyla yüzde 71,38 seviyelerine çıktığı duyurulan baraj doluluk oranı güncellendi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 MART 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

29 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 81.48 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 81.68'e yükseldi.

Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 37.61 seviyesindeydi.

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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 MART 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

29 Mart 2024 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

  • Alibey Barajı yüzde 70,49
  • Büyükçekmece Barajı yüzde 76,97
  • Darlık Barajı yüzde 88,64
  • Istrancalar Barajı yüzde 56,67
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 MART 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?
  • Elmalı Barajı yüzde 91,71
  • Ömerli Barajı yüzde 91,09
  • Pabuçdere Barajı yüzde 76,53
  • Sazlıdere Barajı yüzde 60,27
  • Terkos Barajı yüzde 84,51
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 MART 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?
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