İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 MART 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
15:07
İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı, günbegün açıklanıyor. İstanbulluların son zamanlarda bolca yağış görmesi üzerine, güncel doluluk oranları da değişti. Yaz ayı için oldukça önemli olan doluluk oranları Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlar olmak üzere merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi? İşte, 29 Mart 2024 İSKİ verileri ile güncel sonuçlar…