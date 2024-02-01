İSKİ’nin iki yıl önce çalışma yaptığı noktada isale hattı bomba gibi patladı

İşyeri sular altında kalan esnaf Ercan Erdoğan, çok şiddetli bomba gibi bir patlamanın meydana geldiğini ve can kaybı olmamasına şükrettiklerini belirterek, "Ben 22 yıldır işletmeciyim Bugüne kadar böyle bir olay yaşamadım. Gece saat 2.30'da ani bir patlama sesi geldi. Yol adeta iki metre havaya yükseldi. Sular havaya fışkırdı. O anda trafik yoktu. Gece olduğu için sakindi. Yol kenarında taksiciler olurdu. Turistler geçerdi fakat olay sırasında insanların olmaması olası faciadan dönüldü. İşyerinin kapı ve camlarını parçaladı. İşyerine dolan su alt mutfağı bastı. İşyerinin öbür kapısından diğer caddeye ulaştı. Buralar perişan oldu. Kaldırım taşları şarapnel parçaları gibi fırlayıp camları ve kapıları parçaladı.