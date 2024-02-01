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Haberler Galeri İSKİ’nin iki yıl önce çalışma yaptığı noktada isale hattı bomba gibi patladı
Giriş Tarihi: 01.02.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 19:56

İSKİ’nin iki yıl önce çalışma yaptığı noktada isale hattı bomba gibi patladı

Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde meydana gelen isale hattı patlamasından dolayı ortalık savaş alanına döndü. Tonlarca içme suyunun boşa aktığı Ortaköy'deki isale hattının iki yıl önce İBB'nin yaptığı altyapı çalışmasında borularda küçük bir çatlak meydana geldiği için ana isale hattının basınçtan dolayı bomba gibi patladığını belirten esnaf Ercan Erdoğan, can kaybının olmamasına şükrettiklerini söyledi. İsale hattının patlaması sonucu işyeri sular altında kalan esnafı ziyaret eden Cumhur ittifakı adayı MHP'li Beşiktaş İlçe Belediye Başkan adayı Serkan Toper, uzman olmayan insanlara yaptırılan çalışmalardan dolayı felaket yaşandığını belirterek, "Bu yönetimin yönettiği şehre motive olmamasından kaynaklanan olaylardır" dedi.

Mustafa KAYA
İSKİ’nin iki yıl önce çalışma yaptığı noktada isale hattı bomba gibi patladı

Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nde gece saatlerinde İBB'nin iki yıl önce altyapı ve isale hattı çalışmasından sonra ana şebeke borusu bomba gibi patlayarak 2 metreye yakın sular havaya fışkırdı. Tonlarca temiz su sokaklara aktı. Meydana gelen su borusunun patlaması sonucu yolun hemen yan tarafında bulunan kokoreç dükkanının camı parçalanıp içerisi su doldu. Patlamadan dolayı yaklaşık 2 metre fışkıran su ile birlikte yol sanki bomba düşmüş gibi yerle bir oldu.

İSKİ’nin iki yıl önce çalışma yaptığı noktada isale hattı bomba gibi patladı

İşyeri sular altında kalan esnaf Ercan Erdoğan, çok şiddetli bomba gibi bir patlamanın meydana geldiğini ve can kaybı olmamasına şükrettiklerini belirterek, "Ben 22 yıldır işletmeciyim Bugüne kadar böyle bir olay yaşamadım. Gece saat 2.30'da ani bir patlama sesi geldi. Yol adeta iki metre havaya yükseldi. Sular havaya fışkırdı. O anda trafik yoktu. Gece olduğu için sakindi. Yol kenarında taksiciler olurdu. Turistler geçerdi fakat olay sırasında insanların olmaması olası faciadan dönüldü. İşyerinin kapı ve camlarını parçaladı. İşyerine dolan su alt mutfağı bastı. İşyerinin öbür kapısından diğer caddeye ulaştı. Buralar perişan oldu. Kaldırım taşları şarapnel parçaları gibi fırlayıp camları ve kapıları parçaladı.

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İSKİ’nin iki yıl önce çalışma yaptığı noktada isale hattı bomba gibi patladı

Eğer cam kenarında müşteri olsaydı felaket olurdu. şükrediyoruz ki o anda müşteri yoktu. Biz İSKİ'yi büyükşehir belediyeyi, itfaiyeyi aradık. Geç kalındı, iki saat gelmelerini bekledik. Ana vanayı kapamaları iki saati buldu. O ana kadar tonlarca temiz su caddelere aktı. Geçen yıl burada ana borularla ilgili çalışma yapmışlardı.

İSKİ’nin iki yıl önce çalışma yaptığı noktada isale hattı bomba gibi patladı

Çalışma sırasında borularda çatlak oluşması ve uzun süre sonra bunun basınçla patlamasından kaynaklanmış olabileceği söylendi. İSKİ işini düzgün yapmadığı için böyle bir felaket olay yaşandı. İnsanlar olsaydı büyük felaket yaşanabilirdi. Biz içeriyi kendi çabalarımızla temizlemeye çalıştık ama yeterli olmadı. 300 bin liraya yakın zararımız var" dedi.

Patlamadan saatler sonra İBB İSKİ ekibi ana boruyu tamir ederek Muallim Naci Caddesi'nde hasar gören yola toprak döktü.

İSKİ’nin iki yıl önce çalışma yaptığı noktada isale hattı bomba gibi patladı

"ŞU ANKİ YÖNETİMİN YÖNETTİĞİ ŞEHRE MOTİVE OLMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR"

Olay yerine gelerek zarar gören esnafı ziyaret eden Cumhur İttifakı MHP Beşiktaş İlçe Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Uzman olmayan insanlara yaptırılan çalışmalardan dolayı felaket yaşandığını belirterek, "Bu yönetimin yönettiği şehre motive olmamasından kaynaklanan olaylardır.

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