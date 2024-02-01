Giriş Tarihi: 01.02.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
19:56
İSKİ’nin iki yıl önce çalışma yaptığı noktada isale hattı bomba gibi patladı
Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde meydana gelen isale hattı patlamasından dolayı ortalık savaş alanına döndü. Tonlarca içme suyunun boşa aktığı Ortaköy'deki isale hattının iki yıl önce İBB'nin yaptığı altyapı çalışmasında borularda küçük bir çatlak meydana geldiği için ana isale hattının basınçtan dolayı bomba gibi patladığını belirten esnaf Ercan Erdoğan, can kaybının olmamasına şükrettiklerini söyledi. İsale hattının patlaması sonucu işyeri sular altında kalan esnafı ziyaret eden Cumhur ittifakı adayı MHP'li Beşiktaş İlçe Belediye Başkan adayı Serkan Toper, uzman olmayan insanlara yaptırılan çalışmalardan dolayı felaket yaşandığını belirterek, "Bu yönetimin yönettiği şehre motive olmamasından kaynaklanan olaylardır" dedi.