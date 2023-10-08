Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:10

İSRAİL HAMAS SON DAKİKA HABERLERİ || Netanyahu'dan ilk açıklama! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? İşte İsrail Filistin gerilimi son durum

İsrail Gazze son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatması sonrası tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok noktasına binlerce roket ve havan fırlatıldı. Yaşananların ardından İsrail, savaş durumuna geçerken Başbakan Binyamin Netanyahu, ''Savaştayız'' açıklamasında bulundu. İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne yönelik 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlattı. Hamas bir askeri noktayı ele geçirdiğini iddia ederken ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Peki, Gazze-İsrail'de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç, son durum ne? İşte, dakika dakika İsrail Gazze (Filistin) son durum gelişmeleri…