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Haberler Galeri İSRAİL HAMAS SON DAKİKA HABERLERİ || Netanyahu'dan ilk açıklama! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? İşte İsrail Filistin gerilimi son durum
Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:10

İSRAİL HAMAS SON DAKİKA HABERLERİ || Netanyahu'dan ilk açıklama! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? İşte İsrail Filistin gerilimi son durum

İsrail Gazze son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatması sonrası tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok noktasına binlerce roket ve havan fırlatıldı. Yaşananların ardından İsrail, savaş durumuna geçerken Başbakan Binyamin Netanyahu, ''Savaştayız'' açıklamasında bulundu. İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne yönelik 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlattı. Hamas bir askeri noktayı ele geçirdiğini iddia ederken ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Peki, Gazze-İsrail'de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç, son durum ne? İşte, dakika dakika İsrail Gazze (Filistin) son durum gelişmeleri…

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: İsrail savaş ilan etti! Filistin-İsrail arasında neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze Şeridi son durum

Son dakika Gazze-İsrail'de neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı soruları yoğun olarak yanıt arıyor. Tüm dünyanın gözü kulağı İsrail Gazze son dakika gelişmelerine çevrilmiş durumda. Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası çatışmaların şiddeti giderek artıyor. Gazze Şeridi'nden yapılan saldırıların ardından İsrail savaş durumu alarmı verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu konuya ilişkin ilk açıklamasında ''Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek.'' ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, "Demir Kılıçlar Operasyonu" başlatırken Hamas'tan karşı ataklar gelmeye devam ediyor. Peki, (Filistin) Gazze-İsrail'de neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı var mı, son durum ne? İşte, İsrail Gazze (Hamas) son durum gelişmeleri…

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: İsrail savaş ilan etti! Filistin-İsrail arasında neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze Şeridi son durum

İSRAİL GAZZE'DE NELER OLUYOR, SON DURUM NE? "AKSA TUFANI" OPERASYONU BAŞLATILDI!

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını duyurdu.

Hamas, sabah saatlerinde İsrail yönüne binlerce roket atarak mayıs ayındaki çatışmaların ardından varılan ateşkesi sona erdirdi.

İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzaktaki büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

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İSRAİL GAZZE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: İsrail savaş ilan etti! Filistin-İsrail arasında neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze Şeridi son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılarda 22 İsrailli öldü, 70'ten fazla kişi ağır yaralandı.

Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Filistinli silahlı grupların Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini, bölgede çatışma yaşandığını belirtti.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: İsrail savaş ilan etti! Filistin-İsrail arasında neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze Şeridi son durum

Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup, çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Filistinli silahlı grupların Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde dolaştığı görüntüler paylaşıldı.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: İsrail savaş ilan etti! Filistin-İsrail arasında neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze Şeridi son durum

SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR

Askalan kentindeki AA ekibi, İsrail ordusunun ve güvenlik güçlerinin kentte geniş biçimde yayılarak yoğun güvenlik önlemi aldığını bildirdi.

Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle kentte sık aralıklarla saldırı alarmları çalıyor, roketlerin isabet ettiği bazı bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor.

İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketlere isabet etmesi sonucu gökyüzünden patlama sesleri geliyor. Kentte trafik çok seyrek ilerliyor ve İsrail ordusu çeşitli noktalarda kontrol noktalarında bekliyor.

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