Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
07:36
İstanbul için seferberlik! Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara net mesaj: Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız
AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine İstanbul için seferberlik ruhuyla hazırlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve il teşkilatları ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına, "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul'da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak" talimatını verdi.