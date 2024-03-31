Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:25

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

SON DAKİKA İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI: 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Tüm Türkiye sandığa gitti ve oy verme işlemi sona erdi. İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024 yerel seçimleri açısından en çok merak edilen il. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın seçim yasağını kaldırması ile birlikte İstanbul yerel seçim sonuçları verileri tek tek gelmeye başlayacak. İstanbul Seçim Sonuçları son dakika ve canlı olarak sabah.com.tr'den takip ediliyor. İşte 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu canlı oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

SON DAKİKA Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen bugün sandık başına gitti ve 5 yıllığına yeni yerel yöneticilerini belirledi. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da İstanbul Seçim Sonuçları, yerel seçimlerin en çok merak edildiği il olarak yerini korudu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarıştı.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Tüm Türkiye'de oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda. Kurul'un yayın yasağını kaldırmasının ardından İstanbul yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları kamuoyu ile paylaşılacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA