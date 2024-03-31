SON DAKİKA Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen bugün sandık başına gitti ve 5 yıllığına yeni yerel yöneticilerini belirledi. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da İstanbul Seçim Sonuçları, yerel seçimlerin en çok merak edildiği il olarak yerini korudu.