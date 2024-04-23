Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
09:33
İstanbul'da bitmeyen metro arızası: Vatandaşlar isyan etti! Dikkat çeken 'tabela' detayı...
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 27 saattir giderilemeyen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Öte yandan; Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.