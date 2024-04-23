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Haberler Galeri İstanbul'da bitmeyen metro arızası: Vatandaşlar isyan etti! Dikkat çeken 'tabela' detayı...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:33

İstanbul'da bitmeyen metro arızası: Vatandaşlar isyan etti! Dikkat çeken 'tabela' detayı...

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 27 saattir giderilemeyen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Öte yandan; Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

AA
İstanbul’da bitmeyen metro arızası: Vatandaşlar isyan etti! Dikkat çeken ’tabela’ detayı...

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.

İstanbul’da bitmeyen metro arızası: Vatandaşlar isyan etti! Dikkat çeken ’tabela’ detayı...

Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

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İstanbul’da bitmeyen metro arızası: Vatandaşlar isyan etti! Dikkat çeken ’tabela’ detayı...

Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

İstanbul’da bitmeyen metro arızası: Vatandaşlar isyan etti! Dikkat çeken ’tabela’ detayı...

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

İstanbul’da bitmeyen metro arızası: Vatandaşlar isyan etti! Dikkat çeken ’tabela’ detayı...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

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