İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı

İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB yönetimi, CHP'li İBB ve ilçe meclis üyeleriyle mega kentin depreme karşı güvenli ve risksiz olmayı engellemek için her türlü yola başvurduğu ortaya çıktı.



