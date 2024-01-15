Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:53
İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı
İstanbul'da kentsel dönüşümün önünü tıkamak için CHP, pekçok yargının yolunu tuttu. Vatandaşı da çeşitli provokatif söylemlerle dönüşüme karşı çıkarttı. Mega kentin depreme karşı güvenli ve risksiz yapıya kavuşturulmasını engellemek için 5 ilçede 43 ayrı dava açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine karşı çıktı ve davacı sıfatıyla dava açtı.