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Haberler Galeri İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı
Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:53

İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı

İstanbul'da kentsel dönüşümün önünü tıkamak için CHP, pekçok yargının yolunu tuttu. Vatandaşı da çeşitli provokatif söylemlerle dönüşüme karşı çıkarttı. Mega kentin depreme karşı güvenli ve risksiz yapıya kavuşturulmasını engellemek için 5 ilçede 43 ayrı dava açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine karşı çıktı ve davacı sıfatıyla dava açtı.

BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı

İstanbul'da kentsel dönüşümün önünü tıkamak için CHP harekete geçti. Vatandaşı da çeşitli provokatif söylemlerle dönüşüme karşı çıkarttı. Mega kentin depreme karşı güvenli ve risksiz yapıya kavuşturulmasını engellemek için 5 ilçede 43 ayrı dava açtığı öğrenildi.

İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı

İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB yönetimi, CHP'li İBB ve ilçe meclis üyeleriyle mega kentin depreme karşı güvenli ve risksiz olmayı engellemek için her türlü yola başvurduğu ortaya çıktı.

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İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı

Kentsel dönüşümü engellemek için iptal davaları açıldığı, açılan iptal davalarının büyük çoğunluğunu ise CHP'li İBB meclis üyeleri, CHP'li ilçe meclis üyeleri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından açıldığı öğrenildi.

İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı

Yıkım kafası özellikle İstanbul'un en önemli kentsel dönüşümünün yapıldığı, Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde yoğunluk oluşturduğu toplamda 43 ayrı dava açtığı bildirildi.

İstanbul’da dönüşüme CHP engeli! İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyeleri, 5 ilçede 43 dava açtı

GAZİOSMANPAŞA HALKININ GÜVENLİĞİNE 9 AYRI DAVA

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3 dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2 dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 dava ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtığı öğrenildi.

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