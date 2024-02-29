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Haberler Galeri İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:27

İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkıştı. Kandil'den gelen ittifak talimatı sonrası görüşmeler hızlandı. İstanbul, Adana ve Mersin gibi illerde, CHP, DEM'lenmeye başladı. İstanbul Esenyurt'taki belediye başkan adayı geri çeken CHP, DEM Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Öte yandan DEM Parti'nin belediye başkan adayı çıkarmadığı Üsküdar ve Kartal'da CHP listelerinden seçimlere gireceği ortaya çıktı. CHP ve DEM'in 5 ilçede 19 Meclis üyesi için anlaşma sağlaması, Kandil ittifakını kanıtladı

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İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişti ancak zihniyet aynı kaldı. Yeni genel başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı.

İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…

DEM Parti'nin oy tehditleri ile paniğe kapılan ve "Görüşmeleri şeffaf bir şekilde yürüteceğiz" diyen Özgür Özel, Kandil'den gelen talimat ile ittifak görüşmelerini hızlandırdı. CHP ve DEM arasında İstanbul, Adana ve Mersin'de başta olmak üzere pek çok ilçede anlaşma sağlandı.

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İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…

İstanbul Esenyurt'ta belediye başkan adayı geri çeken CHP, DEM Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Son olarak CHP'nin, PKK terör örgütünün siyasi kanadı olduğu ifade edilen DEM Parti ile Üsküdar ve Kartal'da ittifak yaptığı ortaya çıktı. DEM Parti'nin belediye başkan adayı çıkarmadığı Üsküdar'da 2, Kartal'da 2 DEM Partilinin CHP listelerinden seçimlere gireceği anlaşıldı.

İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…

DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüp, Üsküdar ve Kartal ilçelerinde 19 Meclis üyesiyle CHP listelerinden seçimlere gireceği bildirildi.

İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…

DEM PARTLİLİLER CHP LİSTESİNDE 3. VE 13. SIRADA YER ALIYOR

DEM Parti Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı Bülent Kaygun, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sıradan listeye girdi. Bülent Kaygun, "Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz" şeklinde paylaşımda bulunduğu öğrenildi. DEM Partili Hüseyin Kazan ise, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sırada yer alıyor.

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