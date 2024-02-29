Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:27
İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…
Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkıştı. Kandil'den gelen ittifak talimatı sonrası görüşmeler hızlandı. İstanbul, Adana ve Mersin gibi illerde, CHP, DEM'lenmeye başladı. İstanbul Esenyurt'taki belediye başkan adayı geri çeken CHP, DEM Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Öte yandan DEM Parti'nin belediye başkan adayı çıkarmadığı Üsküdar ve Kartal'da CHP listelerinden seçimlere gireceği ortaya çıktı. CHP ve DEM'in 5 ilçede 19 Meclis üyesi için anlaşma sağlaması, Kandil ittifakını kanıtladı