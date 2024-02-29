İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…

DEM Parti'nin oy tehditleri ile paniğe kapılan ve "Görüşmeleri şeffaf bir şekilde yürüteceğiz" diyen Özgür Özel, Kandil'den gelen talimat ile ittifak görüşmelerini hızlandırdı. CHP ve DEM arasında İstanbul, Adana ve Mersin'de başta olmak üzere pek çok ilçede anlaşma sağlandı.