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Haberler Galeri İstanbul’da kar alarmı! Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:25

İstanbul’da kar alarmı! Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

Yurt genelinde Ocak ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışı ile ilgili araştırmalar sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Şiddetli rüzgardan sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgaları sonrası kar yağışı bekleniyor. Peki Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek? İşte MGM hava durumu raporu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul’da kar alarmı! Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

İstanbul kar yağışı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 ilde sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

İstanbul’da kar alarmı! Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.

MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.

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İstanbul’da kar alarmı! Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İstanbul’da kar alarmı! Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul’da kar alarmı! Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, Kuzey Ege'nin kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunun açıkları 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

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