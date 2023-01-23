İstanbul’da kar alarmı! Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, Kuzey Ege'nin kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunun açıkları 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.