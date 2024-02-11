Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
11:57
İstanbul'da kim önde? Zaman, Kurum'un lehine İmamoğlu'nun aleyhine işliyor- Melih Altınok yazdı
14-28 Mayıs seçimlerine "Millet İttifakı" çatısı altında giren muhalefet kanadı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi dağıldı. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen seçimlerde aldığı oyda ciddi katkısı olan DEM de bu kez Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile yarışacak. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı "İstanbul seçimlerinde son dengeler, kim önde?" başlıklı köşe yazısında zamanın Murat Kurum'un lehine, İmamoğlu'nun aleyhine işlediğini belirterek, önemli tespitlerde bulundu.