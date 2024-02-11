İstanbul’da kim önde? Zaman, Kurum’un lehine İmamoğlu’nun aleyhine işliyor- Melih Altınok yazdı

Zaman, 2019 seçimlerinde "tanınmamanın avantajını" kullanan ancak geçen 5 yılda epeyce yıpranan İmamoğlu'nun ise aleyhine geçiyor. Daha da önemlisi, bu sefer İmamoğlu'nun arkasında blok bir destek yok.

2019 seçimlerini kazanmasında payın büyüğüne sahip olan İyi Parti, İstanbul'dan Buğra Kavuncu'yu aday gösterdi.

Geçen seçimlerde İmamoğlu'nun aldığı oyda ciddi katkısı olan DEM de bu kez Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile yarışacak.

