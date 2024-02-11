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Haberler Galeri İstanbul'da kim önde? Zaman, Kurum'un lehine İmamoğlu'nun aleyhine işliyor- Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 11:57

İstanbul'da kim önde? Zaman, Kurum'un lehine İmamoğlu'nun aleyhine işliyor- Melih Altınok yazdı

14-28 Mayıs seçimlerine "Millet İttifakı" çatısı altında giren muhalefet kanadı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi dağıldı. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen seçimlerde aldığı oyda ciddi katkısı olan DEM de bu kez Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile yarışacak. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı "İstanbul seçimlerinde son dengeler, kim önde?" başlıklı köşe yazısında zamanın Murat Kurum'un lehine, İmamoğlu'nun aleyhine işlediğini belirterek, önemli tespitlerde bulundu.

İstanbul’da kim önde? Zaman, Kurum’un lehine İmamoğlu’nun aleyhine işliyor- Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Sağdan soldan kiminle konuşsam 31 Mart İstanbul seçimleri için kullandıkları ifade "bıçak sırtı" oluyor.
Yarışın iki favori adayı Murat Kurum ve mevcut başkan Ekrem İmamoğlu şimdilik birbirlerine sonucu fotofinişin belirleyeceği mesafedeler.

İstanbul’da kim önde? Zaman, Kurum’un lehine İmamoğlu’nun aleyhine işliyor- Melih Altınok yazdı

Ancak süre, sempatisini artırma fırsatı olan Kurum'un lehine işliyor. Şehircilik Bakanlığı dönemindeki performansı, deneyimi ve siyasi polemiklerle gündeme gelen bir isim olmaması avantajları.

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İstanbul’da kim önde? Zaman, Kurum’un lehine İmamoğlu’nun aleyhine işliyor- Melih Altınok yazdı

Zaman, 2019 seçimlerinde "tanınmamanın avantajını" kullanan ancak geçen 5 yılda epeyce yıpranan İmamoğlu'nun ise aleyhine geçiyor. Daha da önemlisi, bu sefer İmamoğlu'nun arkasında blok bir destek yok.
2019 seçimlerini kazanmasında payın büyüğüne sahip olan İyi Parti, İstanbul'dan Buğra Kavuncu'yu aday gösterdi.
Geçen seçimlerde İmamoğlu'nun aldığı oyda ciddi katkısı olan DEM de bu kez Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile yarışacak.

İstanbul’da kim önde? Zaman, Kurum’un lehine İmamoğlu’nun aleyhine işliyor- Melih Altınok yazdı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Kavuncu'nun şu an için İstanbul'da afiş bile asmamasının kampanyaya asılmayacaklarının göstergesi olduğunu söylüyor.
Tabanında İyi Parti'nin aday çıkarmasıyla ilgili yüzde 70'lere varan bir destek ölçtüklerini anlatan Daşdemir, partinin oylarının blok halinde İmamoğlu'na gitmeyeceği, Kavuncu'nun yüzde 1-2 civarında oy alacağı görüşünde.

İstanbul’da kim önde? Zaman, Kurum’un lehine İmamoğlu’nun aleyhine işliyor- Melih Altınok yazdı

DEM'e gelince... Kandil'in Başak Demirtaş'ın adaylığını veto etmesinin ardından aday gösteren parti, şu an kendi içinde gerçek bir kampanya yapıp yapmamayı tartışıyor. Henüz bir karar baskın gelmiş değil.

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