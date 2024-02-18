İstanbul’da Murat Kurum farkı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek aday - Mahmut Övür yazdı

Çünkü Kurum'un bu konuda ciddi tecrübesi var ve Türkiye'nin 81 ilinde iz bıraktığını herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eser siyasetine önem verdiği için Ziya Paşa'nın o ünlü sözünü dilinden düşürmez: "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz..." Bunun bir de devamı var: "Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." Devamı İstanbul depremi için çok daha anlamlı: "Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görünür."

Kurum sadece son depremde ayakta kalan binalarıyla bile Ziya Paşa'nın sınavından geçiyor. Adaylar arasında başka geçen olduğunu da sanmıyorum.