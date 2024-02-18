İstanbul’da Murat Kurum farkı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek aday - Mahmut Övür yazdı

Giriş Tarihi: 18.02.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
07:16
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından herkesin, her şehrin öncelikli meselesi deprem oldu. Özellikle de İstanbul'un... SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, okurlarına "Peki İstanbul depremine kim çözüm üretir?" sorusunu yönelterek, araştırmalarda AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un ön plana çıktığını ifade etti. Kurum'un bu konuda ciddi tecrübesinin olduğunu belirten Övür, "İstanbul'un yeni ustası gerçekten iyi hazırlanmış." ifadesini kullandı.