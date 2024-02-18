Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İstanbul'da Murat Kurum farkı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek aday - Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 18.02.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 07:16

İstanbul'da Murat Kurum farkı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek aday - Mahmut Övür yazdı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından herkesin, her şehrin öncelikli meselesi deprem oldu. Özellikle de İstanbul'un... SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, okurlarına "Peki İstanbul depremine kim çözüm üretir?" sorusunu yönelterek, araştırmalarda AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un ön plana çıktığını ifade etti. Kurum'un bu konuda ciddi tecrübesinin olduğunu belirten Övür, "İstanbul'un yeni ustası gerçekten iyi hazırlanmış." ifadesini kullandı.

MAHMUT ÖVÜR
İstanbul’da Murat Kurum farkı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek aday - Mahmut Övür yazdı

Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerin kötü yönetilmesinde yönetenler kadar onları seçen bizlerin de günahı var. Bu yüzden çarpık yapılaşan, sorunlar yumağına dönen ve birbirine benzeyen şehirlere sahibiz. Oysa şehrin kaderi, o şehirde yaşayanların elinde ve ne yazık ki biz bunu çok geç fark ettik. Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini de çok geç fark ettik. Fay hattının geçmediği şehrimiz yok gibi... Binaların çoğu da depreme dayanıksız.

İstanbul’da Murat Kurum farkı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek aday - Mahmut Övür yazdı

Deprem olduğunda gözyaşı döküp geçtiğinde unuttuk. Bu açıdan belki 1999 Marmara Depremi bir milat oldu ama o bile akıllanmamıza yetmedi ki 2012'de Başbakan Erdoğan, neredeyse "yalvararak" kentsel dönüşüme katılın çağrısı yapıyordu. En başta da CHP muhalefeti karşı çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da Murat Kurum farkı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek aday - Mahmut Övür yazdı

Nihayet yıllar sonra 6 Şubat'ta "küçük kıyamet" denilen deprem 11 şehrimizi yerle bir edince deprem herkesin, her şehrin öncelikli meselesi oldu. En başta da İstanbul'un.
Peki İstanbul depremine kim çözüm üretir? İstanbul'da mevcut başkan dâhil çok sayıda farklı partinin başkan adayı var. Ama araştırmalarda Büyük ihtimalle aynı cevap çıkıyor: AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum...

İstanbul’da Murat Kurum farkı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek aday - Mahmut Övür yazdı

Çünkü Kurum'un bu konuda ciddi tecrübesi var ve Türkiye'nin 81 ilinde iz bıraktığını herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eser siyasetine önem verdiği için Ziya Paşa'nın o ünlü sözünü dilinden düşürmez: "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz..." Bunun bir de devamı var: "Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." Devamı İstanbul depremi için çok daha anlamlı: "Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görünür."
Kurum sadece son depremde ayakta kalan binalarıyla bile Ziya Paşa'nın sınavından geçiyor. Adaylar arasında başka geçen olduğunu da sanmıyorum.

İstanbul’da Murat Kurum farkı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek aday - Mahmut Övür yazdı

DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRECEK ADAY

Önceki gün İstanbul WOW Otel'de "Risksiz İstanbul"u anlatan sunumuyla bizzat tanık oldum. İzlerken aklımın bir köşesinde hep o beklenen İstanbul depremi vardı. Bana göre bu seçimlerde sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her şehrinde sandığa gidecek seçmenin aklında hep, "Bu sorunu kim çözer?" sorusunun cevabı olacak ve oyunu ona göre verecek.

SON DAKİKA