İstanbullu kadınlar Murat Kurum’a ne diyor? İşte ilk anket sonuçları…

Yahu her gün 'kendilerini daha ne kadar alçaltabilirler' diye merak ediyorum doğrusu…

Malumunuz, Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen KAAN havalandı.

O Gökvatan'a çıkarken birilerini de yerin kilometrelerce altına indirdi!

"Uçamaz, Çin yapamadı sen nasıl yapacaksın, hayal satmayın" diyen 28 Şubat'ın küfürbazı, sırra kadem bastı. Fondaşın biri hazımsızlığıyla ne diyeceğini şaşırıp, ağzından "1 adet yapıldı, prototip… Bizim vergilerimizle oldu" sözleri dökülüverdi. Öteki "AK Parti yapmadı, TUSAŞ'ı, Aselsan'ı, Havelsan'ı onlar kurmadı. Togg'u da özel sektör yaptı" sözleriyle alay konusu oldu.