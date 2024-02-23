Giriş Tarihi: 23.02.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
08:38
İstanbullu kadınlar Murat Kurum’a ne diyor? İşte ilk anket sonuçları…
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kadınlara yönelik projelerine dikkat çekti. Ücretsiz ulaşımdan kreş imkanına, ilk işini kuran kadınlara verilecek 100 bin liralık hibeye kadar pek çok vaadin kadınların ilgisini çektiğini ve çok beğenildiğini vurgulayan Dilek Güngör, "İzlenimim, kadınlardan başkanlık vizesini verdiği yönünde…" dedi. Anket sonuçlarında Murat Kurum'un rakiplerini geride bıraktığını da belirtti. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı…