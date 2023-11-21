Giriş Tarihi: 21.11.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 06:21

İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!

İstanbul'u vuran her afette ya tatilde ya da gezide olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, tüm kurumların uyarısına rağmen yine ortadan kayboldu.