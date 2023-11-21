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Giriş Tarihi: 21.11.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 06:21

İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!

İstanbul'u vuran her afette ya tatilde ya da gezide olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, tüm kurumların uyarısına rağmen yine ortadan kayboldu.

BARIŞ SAVAŞ
Mustafa KAYA
İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!

Aşırı yağış İstanbul'da Şile ve Sarıyer hattını vurdu. Pek çok ilçede ise su baskınları yaşandı.

İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!

VATANDAŞ İMAMOĞLU'NA TEPKİLİ

Maltepe'deki Bağdat Caddesi olarak da bilinen Altıntepe Mahallesi'ndeki altgeçidin su bastığı, otomobillerin yolda kaldığına ilişkin görüntüleri paylaşan vatandaşlar, İmamoğlu'na tepkilerini dile getirdi.

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İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!

En son, vefat eden gezeteci-sunucu Metin Uca'nın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cumartesi günü yapılan cenaze töreninde görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından 'Sorun yaşanmadı' paylaşımı yaptı.

İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!

Ancak her afette olduğu gibi kendisi yine ortada yoktu.

İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!

İmamoğlu, AFAD ve AKOM'un günler öncesinden uyarısına rağmen ortalarda görünmezken, onun boşluğunu İstanbul Valisi Davut Gül doldurdu.

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