Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
07:54
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı: Enkaz devraldık
Bilecik'te, CHP'li Semih Şahin'in rüşvet operasyonu sonucu görevlen alınmasının ardından Başkan Vekili seçilen ancak, Şahin'in istifası üzerine yapılan meclis oylamasında bu görevini kaybeden CHP'li Melek Mızrak Subaşı, partisinin aday göstermesi üzerine önce İBB'yi daha sonra da CHP'nin yandaş medya kuruluşlarını tek tek ziyaret etti. Başkan Yardımcısı olduğunda, "Enkaz" devraldığını söyleyen Subaşı, kendisinden önceki CHP'li başkan Semih Şahin'i suçladı.