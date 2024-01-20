İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı: Enkaz devraldık

9 Şehidin verildiği saatlerde şarkılı türkülü paylaşımlar yapan, kenti susuzluğa ve lahım kokusuna terk eden ve 15 köpeğin öldürülerek yol kenarına atılmasından sorumlu olan Subaşı, tüm bunlara rağmen, CHP Genel Merkezi tarafından Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.



