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Haberler Galeri İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı: Enkaz devraldık
Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 07:54

İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı: Enkaz devraldık

Bilecik'te, CHP'li Semih Şahin'in rüşvet operasyonu sonucu görevlen alınmasının ardından Başkan Vekili seçilen ancak, Şahin'in istifası üzerine yapılan meclis oylamasında bu görevini kaybeden CHP'li Melek Mızrak Subaşı, partisinin aday göstermesi üzerine önce İBB'yi daha sonra da CHP'nin yandaş medya kuruluşlarını tek tek ziyaret etti. Başkan Yardımcısı olduğunda, "Enkaz" devraldığını söyleyen Subaşı, kendisinden önceki CHP'li başkan Semih Şahin'i suçladı.

MUHARREM DOĞANTEZ
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı: Enkaz devraldık

CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen ve yaklaşık 2 yıl önce rüşvet skandalı sonrası görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin, 10 gün önce Başkanlık görevinden istifa etmişti.

İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı: Enkaz devraldık

Kendisinden sonra Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın da bu istifanın ardından vekillik görevi düşmüştü. Geçtiğimiz Cumartesi günü toplanan Bilecik Belediye Meclisi, Bağımsız aday Sadık Kaya'yı Başkan seçmişti.

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İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı: Enkaz devraldık

9 Şehidin verildiği saatlerde şarkılı türkülü paylaşımlar yapan, kenti susuzluğa ve lahım kokusuna terk eden ve 15 köpeğin öldürülerek yol kenarına atılmasından sorumlu olan Subaşı, tüm bunlara rağmen, CHP Genel Merkezi tarafından Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı: Enkaz devraldık

Belediye Meclis seçimlerinden hezimetle ayrılan Subaşı CHP destekçisi kanallara itiraf gibi açıklamalar yaptı.

İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı: Enkaz devraldık

HEZİMETİ MAĞDURİYETE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR

Seçimleri Bağımsız aday Sadık Kaya'ya karşı kaybeden CHP'li Subaşı, yaşadığı hezimeti mağduriyete dönüştürmek için kolları sıvadı.

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