İşte CHP’nin monşerleri! Değişim talebi yalnızca sözde kaldı: 26 isim 4 dönemden fazladır vekil

Bir başka yedi dönemlik vekil ise İstanbul Milletvekili Engin Altay. Altay içinde benzer bir yıl söz konusu. CHP'den Tekirdağ milletvekili seçilen Faik Öztrak ise bu görevi tam 6 dönemdir yürütüyor. Ortalama olarak 16 yıldır da Öztrak mecliste yer alıyor.