Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:39
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
08:40
İşte CHP'nin monşerleri! Değişim talebi yalnızca sözde kaldı: 26 isim 4 dönemden fazladır vekil
Demokrasi ve değişim kavramlarını dillerinden düşürmeyen CHP'li siyasiler, iş koltuklarından vazgeçmeye geldiğinde çok farklı bir tutum izliyor. AK Parti demokratik değişime katkı sunmak adına 3 dönem kuralını uygulayıp 148 milletvekilini değiştirirken, CHP sıralarında 26 ismin 4 dönem ve üzeri milletvekili olarak görev yaptığı ortaya çıktı.