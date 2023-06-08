Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İşte CHP'nin monşerleri! Değişim talebi yalnızca sözde kaldı: 26 isim 4 dönemden fazladır vekil
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:40

İşte CHP'nin monşerleri! Değişim talebi yalnızca sözde kaldı: 26 isim 4 dönemden fazladır vekil

Demokrasi ve değişim kavramlarını dillerinden düşürmeyen CHP'li siyasiler, iş koltuklarından vazgeçmeye geldiğinde çok farklı bir tutum izliyor. AK Parti demokratik değişime katkı sunmak adına 3 dönem kuralını uygulayıp 148 milletvekilini değiştirirken, CHP sıralarında 26 ismin 4 dönem ve üzeri milletvekili olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

HARUN SEKMEN
İşte CHP’nin monşerleri! Değişim talebi yalnızca sözde kaldı: 26 isim 4 dönemden fazladır vekil

AK Parti, siyasette değişimin ve dönüşümün önünün açmak için getirdiği 3 dönem kuralını uygularken, CHP'de 26 isim 7 döneme kadar varan vekillik sürecini yaşıyor.

İşte CHP’nin monşerleri! Değişim talebi yalnızca sözde kaldı: 26 isim 4 dönemden fazladır vekil

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan toprak bu dönem ile birlikte 7 dönemdir parlamentoda yer alıyor. Yani ortalama olarak 21 yıldır meclis sıralarında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte CHP’nin monşerleri! Değişim talebi yalnızca sözde kaldı: 26 isim 4 dönemden fazladır vekil

Bir başka yedi dönemlik vekil ise İstanbul Milletvekili Engin Altay. Altay içinde benzer bir yıl söz konusu. CHP'den Tekirdağ milletvekili seçilen Faik Öztrak ise bu görevi tam 6 dönemdir yürütüyor. Ortalama olarak 16 yıldır da Öztrak mecliste yer alıyor.

İşte CHP’nin monşerleri! Değişim talebi yalnızca sözde kaldı: 26 isim 4 dönemden fazladır vekil

6 VE 5 DÖNEMDİR VEKİLLİK YAPANLAR DA MEVCUT

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de 6 dönemdir CHP listelerinden mecliste yer alıyor. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de 6 dönemdir parlamentoda vekil olarak bulunuyor.

İşte CHP’nin monşerleri! Değişim talebi yalnızca sözde kaldı: 26 isim 4 dönemden fazladır vekil

Kesici ve Tüzün de 28. dönem hariç olmak üzere ortalama 16 yıldır mecliste bulunuyor.

SON DAKİKA