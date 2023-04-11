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Haberler Galeri İşte CHP'nin üretimini durdurmayı planladığı SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi
Giriş Tarihi: 11.04.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 06:43

İşte CHP'nin üretimini durdurmayı planladığı SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi

CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) liderliğini yaptığı 7'li masa HDP tabanından oy alabilmek amacıyla 'biz iktidara geldiğimizde üretimini durduracağız' dedikleri SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı), son 5 yıl içerisinde PKK'ya ağır darbe indirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte terörle mücadele daha etkili bir şekilde yapılırken, TSK ve MİT'in ortak operasyonlarında kullanılan SİHA ile İHA'lar, Irak ve Suriye'de PKK'nın beyin takımını çökertti.

Hüseyin KAÇAR
İşte CHP’nin üretimini durdurmayı planladığı SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi

Başta CHP olmak üzere 6 masanın hedefindeki Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), son 5 yıl içerisinde terör örgütü PKK'nın "beyin takımında" yer alan ve aynı zamandı örgütün üst yapısı olan KCK'nın 41 kişilik yürütme kurulundaki teröristlere nokta operasyonları gerçekleştirdi.

İşte CHP’nin üretimini durdurmayı planladığı SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi

Uydu üzerinden aldığı görüntüyü anlık olarak harekât merkezine aktarma kabiliyetine sahip SİHA'lar, örgütün beyin takımına büyük darbe vurdu.

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İşte CHP’nin üretimini durdurmayı planladığı SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi

Örgütün en önemli kayıplarından biri de terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran Ali Haydar Kaytan'ın Kandil'de etkisiz hale getirilmesi oldu.

İşte CHP’nin üretimini durdurmayı planladığı SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi

Operasyonlarda, etkisiz hale getirilenler arasında PKK/KCK'nın 41 kişilik lider kadrosunda bulunan Rıza Altun ile Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin de yer alıyor.

İşte CHP’nin üretimini durdurmayı planladığı SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi

TSK ve MİT'in son 5 yılda SİHA ile Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirilen, örgütün beyin takımı arasında yer alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan o teröristler;


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