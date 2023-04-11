İşte CHP’nin üretimini durdurmayı planladığı SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi

TSK ve MİT'in son 5 yılda SİHA ile Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirilen, örgütün beyin takımı arasında yer alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan o teröristler;





