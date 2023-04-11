Giriş Tarihi: 11.04.2023 06:40
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
06:43
İşte CHP'nin üretimini durdurmayı planladığı SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi
CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) liderliğini yaptığı 7'li masa HDP tabanından oy alabilmek amacıyla 'biz iktidara geldiğimizde üretimini durduracağız' dedikleri SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı), son 5 yıl içerisinde PKK'ya ağır darbe indirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte terörle mücadele daha etkili bir şekilde yapılırken, TSK ve MİT'in ortak operasyonlarında kullanılan SİHA ile İHA'lar, Irak ve Suriye'de PKK'nın beyin takımını çökertti.