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Haberler Galeri İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni  yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”
Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 07:40

İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni  yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”

Hatay'da 60 yıl önce gelin olarak geldiği evi asrın felaketinde yıkılan 80 yaşındaki Naime Yiğit, yeni yuvasına kavuştu. Kullanılamaz hale gelen evinde anılarına geri dönen, yeni evinin kapılarını ise SABAH'a açan Naime nine, "Deprem sadece evimi değil anılarımı da yıkmıştı. Cumhurbaşkanımız, beni yıkılan 1 odalı evimden alıp saraya yerleştirdi. Böyle evi rüyamda görsem inanmazdım. Yeni yuvamda yeni anılar yaşayacağım" dedi.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni  yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”

Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Naime Yiğit, 60 yıl önce gelin olarak geldiği evi asrın felaketinde yıkıldı. Deprem, 20 torun sahibi yaşlı kadının sadece yuvasını değil hatıralarını da yıktı… Maddi imkansızlık yüzünden evini tekrar onaramayacağını bilen depremzede kadın canını kurtardığına bile sevinemedi.

İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni  yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köy evlerinin yapılması için talimat verdi. Muhalefet tarafından "Yapılamaz, imkansız" diye eleştirilen köy evleri TOKİ tarafından 9 ay gibi rekor bir süre de tamamlandı. Noter huzurun da çekilen kurayla yeni evlerine kavuşan depremzedeler arasında Naime teyzenin de adı vardı...

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İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni  yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”

Yeni yuvasına yerleşen yaşlı kadın, "Böyle bir evi rüyam da görsem inanmazdım. Cumhurbaşkanımız beni sokakta bırakmadı. Beni 1 odalı yıkılmış evden alıp saraya yerleştirdi. Erdoğan sayesinde sarayım da yeni anılar biriktireceğim. Evime girdiğim gün kurban kestim" diyerek duygularını SABAH'a anlattı.

İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni  yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”

60 YIL ÖNCE GELİN GELDİ

Depremzedeler için yapılan 25 adet köy evi hak sahiplerine noter huzurunda yapılan kura çekimiyle teslim edildi. 9 ayda tamamlanan köy evlerinin anahtarları Babatorun sakinlerine verildi. Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ailelerden biri de Naime Yiğit oldu.

İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni  yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”

Depremde 60 yıl önce gelin geldiği 2 katlı evi ağır hasar aldı. Bir süre oğlu Mehmet Yiğit'in evinde kalan Naime teyze, oturduğu evin bir kilometre ilerisine TOKİ tarafından yapılan köy evlerinin kura çekiminde yeni yuvasına kavuştu. 9 ay içinde "Sarayım" dediği evine yerleşen Naime Yiğit, zaman zaman terk etmek zorunda kaldığı eski evine gidip anılarını tazeliyor.

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