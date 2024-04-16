İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni  yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köy evlerinin yapılması için talimat verdi. Muhalefet tarafından "Yapılamaz, imkansız" diye eleştirilen köy evleri TOKİ tarafından 9 ay gibi rekor bir süre de tamamlandı. Noter huzurun da çekilen kurayla yeni evlerine kavuşan depremzedeler arasında Naime teyzenin de adı vardı...



