Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İşte dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeler! Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı oldu?
Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 09:24

İşte dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeler! Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı oldu?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangi ülkelerin filosunda? Bu sorunun yanıtını Amerika Birleşik Devletleri merkezli ünlü savaş istatistik sitesi Globalfirepower verdi. 2022 yılına ait çok önemli veriler paylaşıldı. Her yıl paylaşılan listede çarpıcı detaylar var. Dünyada en güçlü ordular, donanma kuvvetleri, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri tek tek belirleniyor. Türk Hava Kuvvetleri de listeye damga vurdu. Envanter sayısı ekonomik ve stratejik güç gibi maddeler dikkate alınarak hazırlanan 2022 en iyi hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada yer alıyor? İşte ayrıntılar...

İşte dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeler! Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı oldu?

Dünyada 2022 yılının en güçlü hava kuvvetleri belli oldu.Günümüzde güçlü ordu güçlü hava kuvvetleri anlamı taşıyor. Dünyada 2022'nin En İyi Hava Kuvvetleri ABD'li ünlü internet sitesi tarafından açıklandı. Türkiye de listede üstelik önemli bir noktada. Kardeş ülke Azerbaycan ise 60. sıradan sıralamaya dahil oldu.

İşte 2022'de dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 60 ülke...

İşte dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeler! Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı oldu?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde:

60 AZERBAYCAN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeler! Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı oldu?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde:

59 TUNUS

İşte dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeler! Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı oldu?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde:

58 KENYA

İşte dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeler! Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı oldu?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde:

57 HOLLANDA

SON DAKİKA