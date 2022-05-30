Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 09:24

İşte dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeler! Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı oldu?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangi ülkelerin filosunda? Bu sorunun yanıtını Amerika Birleşik Devletleri merkezli ünlü savaş istatistik sitesi Globalfirepower verdi. 2022 yılına ait çok önemli veriler paylaşıldı. Her yıl paylaşılan listede çarpıcı detaylar var. Dünyada en güçlü ordular, donanma kuvvetleri, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri tek tek belirleniyor. Türk Hava Kuvvetleri de listeye damga vurdu. Envanter sayısı ekonomik ve stratejik güç gibi maddeler dikkate alınarak hazırlanan 2022 en iyi hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada yer alıyor? İşte ayrıntılar...