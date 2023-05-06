İşte FETÖ’nün Türkiye yargı imamı: Kartal kod İlyas Şahin!  Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu

BİR ZAMANLARIN KUDRETLİ YARGI İMAMIYDI

Haber takip ekiplerimiz Şahin'in ardından AVM'ye girip onu her yerde ararken, ekiplerimiz Park City içinde dört ana koridorun orta yerinde bulunan meydan katında sahibi olduğu SKY Line adlı cafenin içinde dondurma sattığını saptadı. İlyas Şahin'in fotoğraflarını bir yandan çekerken diğer yandan kimsenin aklına dahi gelmeyecek şekilde onu dondurma tezgâhında şapkalı görünce şaşırmamak elde değildi. Çünkü İlyas Şahin Türkiye'de örgütün kudretli makamı olan sözde Adalet Bakanı gibi geniş yetkilerle yüksek yargı dâhil birçok yargı kurumunu emir komuta zinciri içinde yönetiyordu. Bu göreve firari Ahmet Can'dan sonra getirilmişti.