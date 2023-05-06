Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
08:07
İşte FETÖ’nün Türkiye yargı imamı: Kartal kod İlyas Şahin! Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu
SABAH, FETÖ'nün Türkiye Yargı İmamı 'Kartal' kod İlyas Şahin'i elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı Pensilvanya eyaletinde buldu. Dallas'ta dondurmacı dükkanı açtığını saptadığımız bir önceki Türkiye Yargı İmamı Ahmet Can gibi dondurma sektörüne giren Şahin, Pensilvanya Lancaster'ın en işlek AVM'si olan Park City Center'da biri dondurma dükkanı olmak üzere 3 ayrı dükkana sahip durumda bulunuyor.