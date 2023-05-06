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Haberler Galeri İşte FETÖ’nün Türkiye yargı imamı: Kartal kod İlyas Şahin!  Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu
Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 08:07

İşte FETÖ’nün Türkiye yargı imamı: Kartal kod İlyas Şahin!  Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu

SABAH, FETÖ'nün Türkiye Yargı İmamı 'Kartal' kod İlyas Şahin'i elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı Pensilvanya eyaletinde buldu. Dallas'ta dondurmacı dükkanı açtığını saptadığımız bir önceki Türkiye Yargı İmamı Ahmet Can gibi dondurma sektörüne giren Şahin, Pensilvanya Lancaster'ın en işlek AVM'si olan Park City Center'da biri dondurma dükkanı olmak üzere 3 ayrı dükkana sahip durumda bulunuyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
İşte FETÖ’nün Türkiye yargı imamı: Kartal kod İlyas Şahin!  Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en kritik isimlerini yurtdışında izlemeye adım adım devam ediyor. Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi ve Çetin Özgür'ün de arasında bulunduğu 16 ismi bulan SABAH, bu sefer elebaşı Fetullah Gülen'den sonra 7 Şubat MİT kumpasının 2 numaralı sanığı, örgütün sözde Adalet Bakanı konumundaki 'Kartal' kod adlı Türkiye Yargı İmamı İlyas Şahin'i görüntüledi. MİT'e yönelik kumpastan sonra 2014'te ABD'ye firar eden İlyas Şahin'in, ABD ülkesinde hangi eyalette saklandığı sır gibi gibiydi. Üç ayrı eyalette gözlerden tamamen uzak örgüt içinde dahi kimseyle pek görüşmeyen Şahin'in, Pensilvanya Lancaster şehrinde 125 Knollwood Dr, Lancaster, PA, 17601 adresinde ailesiyle yaşadığını tespit ettik.

İşte FETÖ’nün Türkiye yargı imamı: Kartal kod İlyas Şahin!  Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu

3 FARKLI EYALET GEZDİ
Şahin, 10 yıla yakın firari hayatı boyunca bulunduğu adresin deşifre olmaması için açık kaynaklarda hiçbir zaman sosyal medya araçları kullanmadı. ABD ülkesi içinde Massachusetts ve New Jersey eyaletlerinde izini özenle kaybettirmeye çalıştı. 5 Aralık 2017 yılında Fetullah Gülen'in de yaşadığı eyalet olan Pensilvanya Lancaster şehrinde 532 Misty Dr, Apt. 8 Lancaster PA 17603 adresine taşındı.

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İşte FETÖ’nün Türkiye yargı imamı: Kartal kod İlyas Şahin!  Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu

Sabit bir adres kullanmak istemeyen Şahin, 10 ay sonra Lancaster şehrinde yine yer değiştirerek, Ağustos 2018 tarihinde 125 Knollwood Dr, Lancaster, PA, adresindeki town house tipindeki bitişik nizamda bulunan villaya taşındı. Sunnybrook Towne Houses adlı toplu konut kiralama şirketinden doğrudan yapılan sözleşmeye göre 120 metrekarelik iki katlı 3+1 köşe villa için aylık bin 750 dolar civarında kira ödüyor.

İşte FETÖ’nün Türkiye yargı imamı: Kartal kod İlyas Şahin!  Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu

SELEFİNE ÖZENDİ DONDURMACI OLDU
SABAH Özel İstihbarat Ekipleri, Türkiye Mahrem Hizmetler Yargı İmamı İlyas Şahin'i 60 bin nüfuslu Lancaster şehrinde yakından gözetim altına aldığında, Şahin'in evden özel aracıyla yola çıkarak 10 dakikalık uzaklıktaki Lancaster şehrinin en büyük AVM'si olan Park City Center adlı alışveriş merkezine gittiğini belirledi. Aracını AVM'nin açık otoparkına park ettikten sonra saat 11:00 sıralarında içeriye girdi. Şahin tıpkı örgüt içerisinde yerine geçtiği Dallas'ta yaşayan ve dondurmacı dükkanı işleten firari selefi Ahmet Can gibi dondurma sektörüne girdiği ortaya çıktı.

İşte FETÖ’nün Türkiye yargı imamı: Kartal kod İlyas Şahin!  Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu

BİR ZAMANLARIN KUDRETLİ YARGI İMAMIYDI
Haber takip ekiplerimiz Şahin'in ardından AVM'ye girip onu her yerde ararken, ekiplerimiz Park City içinde dört ana koridorun orta yerinde bulunan meydan katında sahibi olduğu SKY Line adlı cafenin içinde dondurma sattığını saptadı. İlyas Şahin'in fotoğraflarını bir yandan çekerken diğer yandan kimsenin aklına dahi gelmeyecek şekilde onu dondurma tezgâhında şapkalı görünce şaşırmamak elde değildi. Çünkü İlyas Şahin Türkiye'de örgütün kudretli makamı olan sözde Adalet Bakanı gibi geniş yetkilerle yüksek yargı dâhil birçok yargı kurumunu emir komuta zinciri içinde yönetiyordu. Bu göreve firari Ahmet Can'dan sonra getirilmişti.

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