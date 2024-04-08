İYİ Parti genel başkan adayları: Akşener istifa etti, liderlik yarışı başladı! İYİ Parti genel başkan adayları kimler?

"KARŞIMIZA KİMLERİ ALDIĞIMIZI BİLİYORUZ!"

Meral Akşener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"30 yıllık siyasi kariyerim boyunca; ülkemizin geleceğini, milletimizin huzurunu, devletimizin iyiliğini yakından ilgilendiren birçok meselede kararlar almam, tutumlar benimsemem gerekti. Bu kararları alırken, bu tutumları takınırken de her defasında bireysel çıkarlarımı, kısa vadeli potansiyel kazanımları ve yapılan her türlü "cazip" teklifi bir kenara bırakıp; sahip olduğum ahlaki değerleri, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldım.

Rabbime şükürler olsun ki; aldığım her kararın, benimsediğim her tutumun ne kadar isabetli olduğu da her zaman kısa vadede olmasa da zaman içerisinde mutlaka ispatlandı. Ayrıca günümüz siyasetinde görmeye pek alışık olmadığımız biçimde; şartlar ne kadar çetin, siyasi konjonktür ne kadar elverişsiz olursa olsun; her kararımın, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildim. Nitekim ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentim olmaksızın her defasında ödedim. Bundan da asla pişman olmadım.