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Haberler Galeri İyi Parti'de toplu istifa şoku! "Bizans yıkıldı ancak oyunları bitmemiş"
Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 16:20

İyi Parti'de toplu istifa şoku! "Bizans yıkıldı ancak oyunları bitmemiş"

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından krizlerle boğuşan İyi Parti'de kan kaybı devam ediyor. İYİ Parti Ordu Teşkilatı'nda aralarında kurucu üyelerin de bulunduğu 4 ilçeden 117 partili, büyükşehir belediye başkan adayına tepki göstererek partiden istifa etti. İyi Parti Ordu İl Kurucu üyelerinden Vedat Karaman, yaptığı açıklamada, "Bizans yıkıldı fakat oyunları hala bitmemiş. Görüyoruz ki doğduğumuz büyüdüğümüz şehrimiz üzerinde ahlak yoksunu oyunlar oynanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İHA
İyi Parti’de toplu istifa şoku! Bizans yıkıldı ancak oyunları bitmemiş

Ordu'da Enver Yılmaz'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesine tepki gösteren İyi Parti üyeleri, partiden istifa ettiklerini bildirdi. İyi Parti Ordu İl Kurucu üyelerinden Vedat Karaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizans yıkıldı fakat oyunları hala bitmemiş. Fakat biz biliyoruz ki zor oyunu bozar ve biz hemşehrilerimizin aleyhine olan hiçbir oyunun içinde yer almayacağız. Biz boynumuza tasma takmadık, biz aklımızı kiraya vermedik, biz haysiyetimizi sokakta bulmadık." ifadelerini kullandı.

İyi Parti’de toplu istifa şoku! Bizans yıkıldı ancak oyunları bitmemiş

"SADECE İNANDIĞIMIZ YOLDA YÜRÜDÜK"

Ordu'da bir araya gelen İYİ Parti üyeleri, büyükşehir belediye başkanlığına Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki göstererek, partiden istifa ettiklerini duyurdu. Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkiinde bir araya gelen 117 kişi, hiçbir zorlamayı kabul etmediklerini belirtti. Partililer adına basın açıklaması yapan İYİ Parti Ordu İl Kurucu üyelerinden Vedat Karaman, "Çıkar için bir araya gelmedik. Bu süreçte asla şahsi bir menfaatin peşinde olmadık. Yüce Allah en büyük şahidimizdir. İkbal davasında olmadık. Sadece inandığımız yolda yürüdük. Sizleri bugün burada şahsiyetimiz, şehrimiz ve memleketimiz için topladık. 31 Mart yerel seçimlerine doğru ilerlediğimiz bugünlerde siyasi hayatımız boyunca görmediğimiz, duymadığımız, emsaline şahit olmadığımız hadiselerle karşı karşıyayız" diye konuştu.

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İyi Parti’de toplu istifa şoku! Bizans yıkıldı ancak oyunları bitmemiş

"BİZ BOYNUMUZA TASMA TAKMADIK"

Karaman, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bizans yıkıldı fakat oyunları hala bitmemiş. Görüyoruz ki doğduğumuz büyüdüğümüz şehrimiz üzerinde ahlak yoksunu oyunlar oynanmaktadır. Fakat biz biliyoruz ki zor oyunu bozar ve biz hemşehrilerimizin aleyhine olan hiçbir oyunun içinde yer almayacağız. Bu şehirden kovularak giden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığı herkesçe bilinen, Karadeniz'in incisi Ordu'muza kavga ve nefret tohumlarından başka bir şey ekmeyen, ardında dizi dizi şaibeler bırakan, adli merciler ile sayfa sayfa dosyaları olan, dün karşı karşıya olduğumuz, bugün mecburi bir şekilde yan yana getirilmek istendiğimiz hiçbir zorlamayı kabul etmiyoruz. Biz boynumuza tasma takmadık, biz aklımızı kiraya vermedik, biz haysiyetimizi sokakta bulmadık."

İyi Parti’de toplu istifa şoku! Bizans yıkıldı ancak oyunları bitmemiş

"BEN OLMASAM SEÇİM ÇALIŞMALARI YAPACAK DAHİ PARALARI YOKTU"

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz'ın parti hakkındaki sözlerine de tepki gösteren Karaman, "Kurulduğu günden bugüne İYİ Parti ile olan münasebetimiz kurumsal yapıya zarar vermeyecek şekilde ilerledi. Ne biz zarar verdik, ne biz zarar gördük. Hep fedakarca davrandık. Geldiğimiz nokta ise bizi yok sayan, bizi değersiz gören ve bizden kul olmamızı isteyen bir süreçtir.

İyi Parti’de toplu istifa şoku! Bizans yıkıldı ancak oyunları bitmemiş

Bu şehirden kovulan, kendi partisinden dahi ciddi şaibelerle uzaklaştırılan, il ve ilçe teşkilatlarımızın hiçbirinin fikri sorulmadan 31 Mart yerel seçimleri için Ordu Büyükşehir Belediyesi adaylığına Enver Yılmaz seçilmiştir. Enver Yılmaz 'ben olmasam Ordu'da İYİ Parti'nin kapısına kilit vurulacaktı. Ben aday olmasam İYİ Parti ilçelerde ilçe belediye başkan adayları dahi çıkartamayacaktı. Ben olmasam seçim çalışmaları yapacak paraları dahi yoktu. Onlar bana mecburdular, ben de onları değerlendiriyorum' sözleriyle İYİ Parti ile olan bağını her yerde hiç çekinmeden dile getirmiştir" ifadelerine yer verdi.

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