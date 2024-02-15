Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
16:20
İyi Parti'de toplu istifa şoku! "Bizans yıkıldı ancak oyunları bitmemiş"
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından krizlerle boğuşan İyi Parti'de kan kaybı devam ediyor. İYİ Parti Ordu Teşkilatı'nda aralarında kurucu üyelerin de bulunduğu 4 ilçeden 117 partili, büyükşehir belediye başkan adayına tepki göstererek partiden istifa etti. İyi Parti Ordu İl Kurucu üyelerinden Vedat Karaman, yaptığı açıklamada, "Bizans yıkıldı fakat oyunları hala bitmemiş. Görüyoruz ki doğduğumuz büyüdüğümüz şehrimiz üzerinde ahlak yoksunu oyunlar oynanmaktadır." ifadelerini kullandı.