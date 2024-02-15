İyi Parti'de toplu istifa şoku! "Bizans yıkıldı ancak oyunları bitmemiş"

Bu şehirden kovulan, kendi partisinden dahi ciddi şaibelerle uzaklaştırılan, il ve ilçe teşkilatlarımızın hiçbirinin fikri sorulmadan 31 Mart yerel seçimleri için Ordu Büyükşehir Belediyesi adaylığına Enver Yılmaz seçilmiştir. Enver Yılmaz 'ben olmasam Ordu'da İYİ Parti'nin kapısına kilit vurulacaktı. Ben aday olmasam İYİ Parti ilçelerde ilçe belediye başkan adayları dahi çıkartamayacaktı. Ben olmasam seçim çalışmaları yapacak paraları dahi yoktu. Onlar bana mecburdular, ben de onları değerlendiriyorum' sözleriyle İYİ Parti ile olan bağını her yerde hiç çekinmeden dile getirmiştir" ifadelerine yer verdi.