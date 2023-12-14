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Haberler Galeri İYİ Parti’den ihraç edilmişti! Ümit Dikbayır’dan şoke eden hamle: Takip ediliyorum!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 16:51

İYİ Parti’den ihraç edilmişti! Ümit Dikbayır’dan şoke eden hamle: Takip ediliyorum!

İYİ Partili milletvekili Ümit Dikbayır, parti kasasındaki kayıp 132 milyon liranın izini takip etti. Meral Akşener'in hesabını incelemek isteyince üzeri çizildi. Apar topar partiden ihraç edildi. "Savcılığa giderim" diyen Dikbayır'dan şoke eden bir hamle geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında suç duyurusunda bulunan Dikbayır'ın iddiaları hayli ilginçti: Genel Merkez tarafından…

İYİ Parti’den ihraç edilmişti! Ümit Dikbayır’dan şoke eden hamle: Takip ediliyorum!

İYİ Parti'de sular durulmadı. İstifalar ve ihraçların parti kasasında 132 milyon liranın kayıp olması, ortalığı karıştı. Sakarya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiası bile ortaya atıldı.

İYİ Parti’den ihraç edilmişti! Ümit Dikbayır’dan şoke eden hamle: Takip ediliyorum!

Taciz iddialarının bile bulunduğu partide, Meral Akşener'e tepkiler arttı. Akşener'in 'ispat etsin' çıkışı üzerine 'Savcılığa gideceğim' diyen Dikbayır ve partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır, şoke eden bir hamleye imza attı.

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İYİ Parti’den ihraç edilmişti! Ümit Dikbayır’dan şoke eden hamle: Takip ediliyorum!

Bugün, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanma, şantaja teşebbüs gerekçeleriyle suç duyurusu yaptı.

İYİ Parti’den ihraç edilmişti! Ümit Dikbayır’dan şoke eden hamle: Takip ediliyorum!

Savcılık dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Dikbayır, "Tuzak kurmak, iftira atmak, Ahlaksız teklifte bulunmak, İYİ insanların işi olamaz. Yapanlar için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdum. Adaletin peşinde, hak aramaktan geri durmayacağım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’den ihraç edilmişti! Ümit Dikbayır’dan şoke eden hamle: Takip ediliyorum!

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KAYIT TUTMASINI İSTEMİŞLER!

Öte yandan dilekçede şoke eden detaylar yer aldı. Öyle ki Dikbayır'ın başdanışmanı olan Enes Gök'ün Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı ortaya çıktı.

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