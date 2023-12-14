İYİ Parti’den ihraç edilmişti! Ümit Dikbayır’dan şoke eden hamle: Takip ediliyorum!

İYİ Partili milletvekili Ümit Dikbayır, parti kasasındaki kayıp 132 milyon liranın izini takip etti. Meral Akşener'in hesabını incelemek isteyince üzeri çizildi. Apar topar partiden ihraç edildi. "Savcılığa giderim" diyen Dikbayır'dan şoke eden bir hamle geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında suç duyurusunda bulunan Dikbayır'ın iddiaları hayli ilginçti: Genel Merkez tarafından…