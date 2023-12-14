İYİ Parti’den ihraç edilmişti! Ümit Dikbayır’dan şoke eden hamle: Takip ediliyorum!

İYİ Parti'de sular durulmadı. İstifalar ve ihraçların parti kasasında 132 milyon liranın kayıp olması, ortalığı karıştı. Sakarya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiası bile ortaya atıldı.