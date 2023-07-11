Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 12:14

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: 150 kez aday olsa Tayyip Bey’e karşı kazanamaz

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır bir yenilgi alarak çıkan Millet İttifakı bileşenleri birbirlerine zehir zemberek sözlerle saldırmaya devam ediyor. Daha önce "Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit." sözleriyle CHP'yi hedef alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, bu defa da katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle saldırdı. Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz." dedi.