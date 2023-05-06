Kadıköy’deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında! 500 bin almadan kimseye ruhsat vermiyor

SABAH, CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde patlak veren rüşvet çarkıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Rüşvet soruşturmasının delilleri arasına, bomba bir ses kaydı da girdi. SABAH, Kadıköy Kriton Curi Parkı'ndaki kafenin, iş adamı Necati Yağcı'ya "Selvi Kılıçdaroğlu teyzem. Eğer istersen oranın sana kiralanması için yardım edebilirim" diyen Deniz Gündüz'ün başrolünde olduğu rüşvet çarkında, iş adamının yaklaşık 350 bin lira dolandırdığını ortaya çıkarmıştı. İş adamından alınacak olan rüşvetin 'danışmanlık ücreti' adı altında protokol yapılarak imzalandığı skandalda, rüşvetin bir kısmının iş adamı tarafından, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın odasında verildiği iddia edilmişti.

