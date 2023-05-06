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Haberler Galeri Kadıköy’deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında! 500 bin almadan kimseye ruhsat vermiyor
Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 07:23

Kadıköy’deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında! 500 bin almadan kimseye ruhsat vermiyor

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün başrolde olduğu rüşvet skandalına ilişkin bomba ses kayıtları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Gündüz'ün, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın 500 bin lira almadan kimseye ruhsat vermediği, CHP'nin Fahrettin Kayhan'ı Kadıköy'deki para kasası yaptığı yönünde ifadeleri geçiyor. Bilirkişi tarafından incelenen, dökümü yapılarak soruşturma dosyasında kendisine yer bulan ses kayıtları, rüşvetin Kadıköy'de nasıl olağan bir prosedür olarak uygulandığını gözler önüne serdi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Kadıköy’deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında! 500 bin almadan kimseye ruhsat vermiyor

SABAH, CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde patlak veren rüşvet çarkıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Rüşvet soruşturmasının delilleri arasına, bomba bir ses kaydı da girdi. SABAH, Kadıköy Kriton Curi Parkı'ndaki kafenin, iş adamı Necati Yağcı'ya "Selvi Kılıçdaroğlu teyzem. Eğer istersen oranın sana kiralanması için yardım edebilirim" diyen Deniz Gündüz'ün başrolünde olduğu rüşvet çarkında, iş adamının yaklaşık 350 bin lira dolandırdığını ortaya çıkarmıştı. İş adamından alınacak olan rüşvetin 'danışmanlık ücreti' adı altında protokol yapılarak imzalandığı skandalda, rüşvetin bir kısmının iş adamı tarafından, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın odasında verildiği iddia edilmişti.

Kadıköy’deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında! 500 bin almadan kimseye ruhsat vermiyor

BİLİRKİŞİ SES KAYDINI İNCELEDİ
Dolandırılan iş adamı Necati Yağcı tarafından alınan ses kaydı soruşturma birimlerine sunuldu. Görüntü inceleme ve iyileştirme uzmanı olan bilirkişi, ses kayıtları üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, ses kaydının dökümünü gerçekleştirdi. Ses kayıtlarının ayrıntıları, rüşvet ve irtikap suçunun Kadıköy Belediyesi'nde nasıl olağan bir prosedür olarak uygulandığını da gözler önüne serdi.

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Kadıköy’deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında! 500 bin almadan kimseye ruhsat vermiyor

CHP KAYHAN'I KASA YAPTI
Ses kaydında, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın CHP'nin Kadıköy'deki kasası olduğu iddia edildi. Necati Yağcı ve Deniz Gündüz arasında geçen ses kaydında Deniz Gündüz, "Demek ki Fahrettin Kayhan orada devamlı koyup krallık yapmış. Bu Fahrettin'i parti, bütün Kadıköy'ün para kasası yapmış. 500 bin lira kendilerine almadan aşağıya ruhsat vermiyorlar" ifadelerini kullanıyor.

Kadıköy’deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında! 500 bin almadan kimseye ruhsat vermiyor

BAŞKANI KİMSE TAKMIYOR
Deniz Gündüz ses kaydında Fahrettin Kayhan'ın Kadıköy'de ünlü bir restaurantı kasa olarak kullandığını da dile getirirken, "O bunun, kasasıydı. O bütün işleri, adamlar gelince akşam gider restaurandan parayı alırdı. Dosyaları alırdı. Fahrettin akşam oraya giderdi tamam mı. Tutanakları alır, paraları alır giderdi" şeklinde konuşuyor.

Kadıköy’deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında! 500 bin almadan kimseye ruhsat vermiyor

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı, belediyede kimsenin takmadığını da sözlerine ekleyen Deniz Gündüz, "Şerdi, sadece orada hukuksal şeylere bakıyor. En tecrübelisi Fahrettin. İşin olurunu olmazını iyi biliyor. Kılıflarını iyi biliyor.

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