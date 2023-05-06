Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:21
Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
07:23
Kadıköy’deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında! 500 bin almadan kimseye ruhsat vermiyor
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün başrolde olduğu rüşvet skandalına ilişkin bomba ses kayıtları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Gündüz'ün, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın 500 bin lira almadan kimseye ruhsat vermediği, CHP'nin Fahrettin Kayhan'ı Kadıköy'deki para kasası yaptığı yönünde ifadeleri geçiyor. Bilirkişi tarafından incelenen, dökümü yapılarak soruşturma dosyasında kendisine yer bulan ses kayıtları, rüşvetin Kadıköy'de nasıl olağan bir prosedür olarak uygulandığını gözler önüne serdi.