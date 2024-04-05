Kadir Gecesi ne oldu, hükmü nedir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi fazileti ve önemi

KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ

Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi.