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Giriş Tarihi: 05.04.2024 21:03 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 21:14

Kadir Gecesi ne oldu, hükmü nedir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi fazileti ve önemi

Diyanet İşleri tarafından yayımlanan takvime göre 5 Nisan gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri ile gündemde. Sözlükte hüküm, şeref, güç ve yücelik gibi anlamlara gelen kadir kelimesi, dini literatürde leyletü'l-Kadr için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen bu mübarek vaktin önemini anlamak adına Kadir Gecesi'nde ne oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Kadir Gecesi nedir, hangi gece, kandil midir? İşte, soruların yanıtları...

Kadir Gecesi ne oldu, hükmü nedir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi fazileti ve önemi

Kadir Gecesi nedir, hangi gece gibi sorular yanıt arıyor. Bu geceyle aynı adı taşıyan 97. Sure bu geceye dair faziletleri anlatıyor. Bu surede Kur'an'ın bu gecede indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu aktarılıyor. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen bu gece İslam alemi tarafından ibadetle dolu geçiriliyor. Peki; Kadir Gecesi ne oldu?

Kadir Gecesi ne oldu, hükmü nedir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi fazileti ve önemi

KADİR GECESİ HANGİ GECE?

Diyanet dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

Ancak gecenin tam olarak tespit edilemediği de dini literatürlerde geçiyor.

Kadir Suresinde yer alan bilgiler ve Kur'an'ın ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiğine dair âyetler birlikte ele alındığında bu mübarek gecenin Ramazan ayı içerisinde olduğu ortaya çıkıyor. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler de günün tespitinde yardımcı olan diğer bilgiler arasında. Bu noktada en çok Ramazan'ın 27. gecesi ön plana çıkmaktadır.

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Kadir Gecesi ne oldu, hükmü nedir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi fazileti ve önemi

KADİR GECESİ NEDİR, BU GECEDE NE OLDU?

"leyletü'l-Kadr" şeklinde geçen Kadir Gecesi, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gece olarak biliniyor. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.

Bu noktada günün tam olarak tespit edilmemesi de hayırlı olarak nitelendiriliyor.

Kadir Gecesi ne oldu, hükmü nedir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi fazileti ve önemi

KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ

Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi.

Kadir Gecesi ne oldu, hükmü nedir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi fazileti ve önemi

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 1; Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 5; "İʿtikâf", 1; Müslim, "İʿtikâf", 1-5; Tirmizî, "Ṣavm", 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Daʿavât", 84; İbn Mâce, "Duʿâʾ", 5).

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