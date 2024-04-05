Kadir Gecesi ne oldu, hükmü nedir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi fazileti ve önemi

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 1; Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 175-176).
Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 5; "İʿtikâf", 1; Müslim, "İʿtikâf", 1-5; Tirmizî, "Ṣavm", 73).
Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Daʿavât", 84; İbn Mâce, "Duʿâʾ", 5).