Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:16
Kadir Suresi yerine okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Kadir Suresi bilmeyen ne okumalı?
Kadir Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek gecenin gelmesi ile birlikte araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece bol bol ibadetlerle geçirilecek. Bu noktada 'Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Kadir Suresini ezberleyemeyenler ya da bilmeyenler için 'Kadir Suresi yerine ne okunur?' sorusu yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur, namazda okunur mu? İşte Kadir Gecesi namazında okunacak dualar…