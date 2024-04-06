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Haberler Galeri Kadir Suresi yerine okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Kadir Suresi bilmeyen ne okumalı?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:16

Kadir Suresi yerine okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Kadir Suresi bilmeyen ne okumalı?

Kadir Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek gecenin gelmesi ile birlikte araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece bol bol ibadetlerle geçirilecek. Bu noktada 'Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Kadir Suresini ezberleyemeyenler ya da bilmeyenler için 'Kadir Suresi yerine ne okunur?' sorusu yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur, namazda okunur mu? İşte Kadir Gecesi namazında okunacak dualar…

Kadir Suresi yerine okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Kadir Suresi bilmeyen ne okumalı?

Kadir Suresi yerine okunacak dualar bugünün araştırma konuları arasında yer alıyor. Kadir gecesi bu gece yani 5 Nisan Cuma gününü 6 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek. Kadir Gecesi'ni ibadetle dolu geçirecek olanlar Kadir Gecesi namazında ve sonrasında Kadir Suresi okumak için hazırlanıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur, namazda okunur mu? İşte merak edilenler…

Kadir Suresi yerine okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Kadir Suresi bilmeyen ne okumalı?

KADİR SURESİ BİLMEYENLER NE OKUMALI?

Kuran-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi yerine okunacak sureler Kadir Gecesi için gündemdeki yerini aldı. Ancak Kuran-ı Kerim'de yer alan hiçbir sure bir diğerinin yerine okunamaz. Her bir sure ve ayet farklı özünde farklı konuları ele alınır.

Bu noktada Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi okunması anlam ve önemini anlamak açısından oldukça önemli. Kadir Suresini ezberleyenler ya da bilmeyenler Kadir Suresini bir kaynaktan açarak bakıp okuyabilir.

Bazı kaynaklar Kadir Suresi yerine namazda Kevser suresi okunabileceğine de yer verilmiştir. Ancak bu görüşün desteklendiği bir kaynak bulunmamaktadır.

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Kadir Suresi yerine okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Kadir Suresi bilmeyen ne okumalı?

KADİR GECESİ NAMAZINDA KADİR SURESİ OKUNUR MU?

Kadir Gecesi namazı kılınışında Kadir Suresini de geçirmek oldukça önemlidir. Birinci ve üçüncü rekatlarda Kadir Suresi zikredilir.

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Kadir Gecesi namazı 4 rekatta bir selam verilerek kılınmaktadır. Bir rekatta 3 Kadir suresi (İnna enzelnahu) ve bir rekatta 3 ihlas suresi (Kulhü vallahu ehad) okunarak kılınır.

Kadir Suresi yerine okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Kadir Suresi bilmeyen ne okumalı?

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir Suresi yerine okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Kadir Suresi bilmeyen ne okumalı?

KADİR GECESİ OKUNACAK SURELER

Kadir Suresi yanı sıra Kadir Gecesi namazı haricinde bazı sureleri bu gecede okumak da oldukça hayırlı bir iş olacaktır. Kadir Suresi ile birlikte Amme, İnşirah, Yasin gibi sureler de bu gecenin fazileti açısından önemlidir.

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