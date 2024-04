Kadir Suresi yerine okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Kadir Suresi bilmeyen ne okumalı?

KADİR SURESİ BİLMEYENLER NE OKUMALI?

Kuran-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi yerine okunacak sureler Kadir Gecesi için gündemdeki yerini aldı. Ancak Kuran-ı Kerim'de yer alan hiçbir sure bir diğerinin yerine okunamaz. Her bir sure ve ayet farklı özünde farklı konuları ele alınır.

Bu noktada Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi okunması anlam ve önemini anlamak açısından oldukça önemli. Kadir Suresini ezberleyenler ya da bilmeyenler Kadir Suresini bir kaynaktan açarak bakıp okuyabilir.

Bazı kaynaklar Kadir Suresi yerine namazda Kevser suresi okunabileceğine de yer verilmiştir. Ancak bu görüşün desteklendiği bir kaynak bulunmamaktadır.