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Haberler Galeri RAMAZAN'IN SON CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 05.04.2024 22:17 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 22:17

RAMAZAN'IN SON CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

Ramazan ayının 27.gününde idrak edilen Kadir Gecesi cuma namazına denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın müjdeleyicisi olan bu bin aydan daha hayırlı gün coşkuyla karşılanırken Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları sosyal ağlarda başladı. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Bu mübarek günde Cumanız Mübarek Olsun mesajları ile siz de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen leyletü'l Kadr'e kavuşmanın sevincini paylaşabilirsiniz. İşte 5 Nisan 2024 resimli, resimsiz, yazılı, anlamlı, en güzel Kadir Gecesine özel cuma mesajları ve sözleri…

RAMAZAN’IN SON CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

Hayırlı Cuma sözleri günün ilk ışıkları ile paylaşılmaya başladı. Oruçlarını tutup, ibadetlerini yerini getirmeye çalışan Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma gününde Kadir Gecesine kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçeneklerle en doğru adres olan sabah.com.tr'de Kadir Gecesine özel paylaşılmaya başlandı. İşte, Kadir Gecesine özel en güzel, kısa, uzun, yeni, farklı, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri...

RAMAZAN’IN SON CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

5 Nisan için Cuma mesajı araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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RAMAZAN’IN SON CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

EN YENİ CUMA KUTLAMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

RAMAZAN’IN SON CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

RAMAZAN’IN SON CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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