Giriş Tarihi: 05.04.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
22:17
RAMAZAN'IN SON CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri
Ramazan ayının 27.gününde idrak edilen Kadir Gecesi cuma namazına denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın müjdeleyicisi olan bu bin aydan daha hayırlı gün coşkuyla karşılanırken Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları sosyal ağlarda başladı. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Bu mübarek günde Cumanız Mübarek Olsun mesajları ile siz de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen leyletü'l Kadr'e kavuşmanın sevincini paylaşabilirsiniz. İşte 5 Nisan 2024 resimli, resimsiz, yazılı, anlamlı, en güzel Kadir Gecesine özel cuma mesajları ve sözleri…