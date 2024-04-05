RAMAZAN’IN SON CUMA GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.