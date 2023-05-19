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Haberler Galeri Kandil’den Kılıçdaroğlu’na tam kadro destek! PKK elebaşlarından peş peşe seferberlik çağrısı...
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:52

Kandil’den Kılıçdaroğlu’na tam kadro destek! PKK elebaşlarından peş peşe seferberlik çağrısı...

Seçim sürecinde peş peşe yayınladıkları videolarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık olarak Cumhurbaşkanı adayı ilan eden ve destekleyen terör örgütü PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı.Örgütün birçok elebaşının desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu'na bir destek de PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal'dan geldi. Kartal, "Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor." dedi. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan ise sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kandil’den Kılıçdaroğlu’na tam kadro destek! PKK elebaşlarından peş peşe seferberlik çağrısı...

Seçimin ikinci tura kalmasıyla 'milliyetçilik' maskesi takınan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiyatrosu kısa sürdü. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunarak, "Ülkede ve Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir" dedi.

Kandil’den Kılıçdaroğlu’na tam kadro destek! PKK elebaşlarından peş peşe seferberlik çağrısı...

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının Yedili Masa'ya destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi.

Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu'nun ardından kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal da verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparak "Erdoğan'ın devirmek için herkes seferber olmalıdır. Ülkede ve Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir" dedi.

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Kandil’den Kılıçdaroğlu’na tam kadro destek! PKK elebaşlarından peş peşe seferberlik çağrısı...

Daha önceki söylemlerinde, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle HDP'nin altına mührümüzü vurmalıyız." naraları atan Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU İÇİN 'SEFERBER OLMA' ÇAĞRISINDA BULUNDU

"Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" diyen Kartal şunları söyledi:

"Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir."

Kandil’den Kılıçdaroğlu’na tam kadro destek! PKK elebaşlarından peş peşe seferberlik çağrısı...

KANDİL'DEN 2.TUR MESAJI

Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı. Örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi.

Kandil’den Kılıçdaroğlu’na tam kadro destek! PKK elebaşlarından peş peşe seferberlik çağrısı...

Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.

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