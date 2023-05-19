Kandil’den Kılıçdaroğlu’na tam kadro destek! PKK elebaşlarından peş peşe seferberlik çağrısı...

Daha önceki söylemlerinde, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle HDP'nin altına mührümüzü vurmalıyız." naraları atan Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU İÇİN 'SEFERBER OLMA' ÇAĞRISINDA BULUNDU

"Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" diyen Kartal şunları söyledi:

"Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir."