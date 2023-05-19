Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:50
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
16:52
Kandil’den Kılıçdaroğlu’na tam kadro destek! PKK elebaşlarından peş peşe seferberlik çağrısı...
Seçim sürecinde peş peşe yayınladıkları videolarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık olarak Cumhurbaşkanı adayı ilan eden ve destekleyen terör örgütü PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı.Örgütün birçok elebaşının desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu'na bir destek de PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal'dan geldi. Kartal, "Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor." dedi. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan ise sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.