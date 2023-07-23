Karşıyaka’da maaş isyanı: İşçiler tefecilere düştü! Artık yeter

ALACAKLAR YATANA KADAR HER GÜN EYLEM



DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, alacaklar ödenene kadar pazartesi gününden itibaren her gün 13.15'te belediye önünde toplanacaklarını açıkladı.



