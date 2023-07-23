Giriş Tarihi: 23.07.2023 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
09:56
Karşıyaka'da maaş isyanı: İşçiler tefecilere düştü! Artık yeter
Karşıyaka Belediyesi'nin bünyesinde çalışan işçilere taksit taksit maaş uygulaması çalışanları isyan ettirdi. Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş. işçileri, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle belediye önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler adına açıklama yapan DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "Artık buradan işçilerin ne kadar zor durumda olduğunu, borçlarını ödeyemediğini, icralık olduğunu ve tefecilerden borç aldığını anlatmayacağız. Sayın belediye yetkilileri, buradaki işçilerin Karşıyaka Belediyesi işçileri olduğunu unutmayın ve maaş alacaklarını ödeyin. Artık yeter" dedi.