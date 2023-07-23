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Haberler Galeri Karşıyaka'da maaş isyanı: İşçiler tefecilere düştü! Artık yeter
Giriş Tarihi: 23.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 09:56

Karşıyaka'da maaş isyanı: İşçiler tefecilere düştü! Artık yeter

Karşıyaka Belediyesi'nin bünyesinde çalışan işçilere taksit taksit maaş uygulaması çalışanları isyan ettirdi. Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş. işçileri, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle belediye önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler adına açıklama yapan DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "Artık buradan işçilerin ne kadar zor durumda olduğunu, borçlarını ödeyemediğini, icralık olduğunu ve tefecilerden borç aldığını anlatmayacağız. Sayın belediye yetkilileri, buradaki işçilerin Karşıyaka Belediyesi işçileri olduğunu unutmayın ve maaş alacaklarını ödeyin. Artık yeter" dedi.

Ceyhan TORLAK
Karşıyaka’da maaş isyanı: İşçiler tefecilere düştü! Artık yeter

Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş. işçileri, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Karşıyaka Belediyesi önünde bir araya geldi.

Karşıyaka’da maaş isyanı: İşçiler tefecilere düştü! Artık yeter

ALACAKLAR YATANA KADAR HER GÜN EYLEM

DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, alacaklar ödenene kadar pazartesi gününden itibaren her gün 13.15'te belediye önünde toplanacaklarını açıkladı.

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Karşıyaka’da maaş isyanı: İşçiler tefecilere düştü! Artık yeter

8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin,"Artık buradan işçilerin ne kadar zor durumda olduğunu, borçlarını ödeyemediğini, icralık olduğunu ve tefecilerden borç aldığını anlatmayacağız.

Karşıyaka’da maaş isyanı: İşçiler tefecilere düştü! Artık yeter

Sayın belediye yetkilileri, buradaki işçilerin Karşıyaka Belediyesi işçileri olduğunu unutmayın ve maaş alacaklarını ödeyin. Artık yeter" dedi.

Karşıyaka’da maaş isyanı: İşçiler tefecilere düştü! Artık yeter

TELEVİZYONA ÇIKIP İŞÇİLERİN MAAŞ ALACAKLARI YOK DEMEYİN

Deniz Şahin Gümüştekin açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Her gün ödemediğiniz alacaklarımız eriyor, pul oluyor. Durumun farkına varın.

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