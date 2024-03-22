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Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:08

Kemal Kılıçdaroğlu para skandalı hakkında konuştu: O tavrı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e mesaj mı?

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Para Kuleleri skandalı, hem partinin hem de İBB yönetiminin kirli para ağını gözler önüne serdi. Konuyla ilgili herkes bir yorumda bulunurken dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek kelime etmemesi dikkat çekti. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yorumsuz' yorumunu değerlendirdi. "Bu soğukkanlı tavır, Kemal Bey'in skandalla ilgili elinin rahat olduğunun da göstergesi. Kozları sağlam olmalı" dedi. İşte Altınok'un bugünkü yazısı…

MELİH ALTINOK
Kemal Kılıçdaroğlu para skandalı hakkında konuştu: O tavrı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e mesaj mı?

Herkes, CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili sessizliğini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceğini merak ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu para skandalı hakkında konuştu: O tavrı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e mesaj mı?

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, çarşamba akşamı Sebep Sonuç'ta Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinden ayrıntıları paylaştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu para skandalı hakkında konuştu: O tavrı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e mesaj mı?

Pazarcı, Kılıçdaroğlu'nun doğrudan para sayma görüntüleri için yorum yapmadığını anlatıyor. Ancak Kemal Bey'in, mevcut CHP yönetimine yönelik bu skandalın da içinde olduğu eleştirileri sessizlikle karşılamasının aslında bir yorum olduğunu söylüyor.

Haklı.

Kemal Kılıçdaroğlu para skandalı hakkında konuştu: O tavrı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e mesaj mı?

Zira Kılıçdaroğlu para sayma skandalıyla ilgili, seçim öncesi kucağına düşen bombayı üzerine atmaya çalışan İmamoğlu ve Özgür Özel gibi düşünse, göstermelik de olsa bir iki çift laf ederdi.

Kılıçdaroğlu deneyimli bir isim. Elbette CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut gibi, "Suçlu Erdoğan'dır" falan demesini beklemiyoruz. Ama "Partimizi yıpratmaya çalışıyorlar" falan diyerek ortaya karışık yapabilirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu para skandalı hakkında konuştu: O tavrı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e mesaj mı?

Belli ki yargı süreci sonlanınca yapmak durumunda kalacağı açıklamalar için kendisini bağlamak istemiyor.

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