Kemal Kılıçdaroğlu para skandalı hakkında konuştu: O tavrı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e mesaj mı?

Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:08
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Para Kuleleri skandalı, hem partinin hem de İBB yönetiminin kirli para ağını gözler önüne serdi. Konuyla ilgili herkes bir yorumda bulunurken dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek kelime etmemesi dikkat çekti. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yorumsuz' yorumunu değerlendirdi. "Bu soğukkanlı tavır, Kemal Bey'in skandalla ilgili elinin rahat olduğunun da göstergesi. Kozları sağlam olmalı" dedi. İşte Altınok'un bugünkü yazısı…