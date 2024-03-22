Kemal Kılıçdaroğlu para skandalı hakkında konuştu: O tavrı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e mesaj mı?

Zira Kılıçdaroğlu para sayma skandalıyla ilgili, seçim öncesi kucağına düşen bombayı üzerine atmaya çalışan İmamoğlu ve Özgür Özel gibi düşünse, göstermelik de olsa bir iki çift laf ederdi.

Kılıçdaroğlu deneyimli bir isim. Elbette CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut gibi, "Suçlu Erdoğan'dır" falan demesini beklemiyoruz. Ama "Partimizi yıpratmaya çalışıyorlar" falan diyerek ortaya karışık yapabilirdi.