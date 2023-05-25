Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:31
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
07:31
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye vesayet konseyi vadediyor! İşte 8'li masanın yönetim şeması
Kemal Kılıçdaroğlu, göçmen düşmanlığında sınır tanımayan çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da HDP'nin aktif oy potansiyeli olarak rol oynadığı 7'li masaya ekledi. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun planlarında ufak bir değişiklik yapıldı ve yeni mutabakat imzasıyla koalisyonu genişletti. Böylece Türkiye'yi, iki belediye başkanını da dâhil ettiği 10 kişilik "vesayet konseyi" ile yönetecek. Mahmut Övür yazdı...