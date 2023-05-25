Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye vesayet konseyi vadediyor! İşte 8'li masanın yönetim şeması
Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 07:31

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye vesayet konseyi vadediyor! İşte 8'li masanın yönetim şeması

Kemal Kılıçdaroğlu, göçmen düşmanlığında sınır tanımayan çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da HDP'nin aktif oy potansiyeli olarak rol oynadığı 7'li masaya ekledi. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun planlarında ufak bir değişiklik yapıldı ve yeni mutabakat imzasıyla koalisyonu genişletti. Böylece Türkiye'yi, iki belediye başkanını da dâhil ettiği 10 kişilik "vesayet konseyi" ile yönetecek. Mahmut Övür yazdı...

MAHMUT ÖVÜR
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’ye vesayet konseyi vadediyor! İşte 8’li masanın yönetim şeması

Sonunda siyaset için "her yol mübah" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, göçmen düşmanlığında sınır tanımayan çıkışlarıyla bilinen Ümit Özdağ'ı da yedili koalisyona katarak ne kadar "çaresizlik" içinde olduğunu gösterdi. Görünen o ki, "Baharlar gelecek" diye çıktığı siyasi yolculuğunu ilkeli bir çıkış yapan Sinan Oğan'ın dediği gibi "payız"la yani "sonbahar"la noktalayacak. Böylece Türkiye'yi, iki belediye başkanını da dâhil ettiği 10 kişilik "vesayet konseyi" ile yönetecek.

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’ye vesayet konseyi vadediyor! İşte 8’li masanın yönetim şeması

Siyasi tarihimizde, hatta dünya siyasetinde örneği olmayan ürkütücü ve kaotik bir tablo bu...

Siyasi pazarlık açısından Güneş Motel skandalı bile bunun yanında temiz kalır. Ortada ne ilke kaldı ne de siyasi etik.
Bir yanda terörü meşrulaştırmak için canhıraş çalışan HDP-PKK, bir yanda İP ve FETÖ, bir yanda da "Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa HDP-PKK iç savaş çıkartır" diyen Ümit Özdağ, öte yanda CHP listelerinden seçilen "seçmensiz" ama bir o kadar ihtiraslı DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’ye vesayet konseyi vadediyor! İşte 8’li masanın yönetim şeması

Bu kaotik tabloya bir de sütre gerisinden ateş eden ABD ve AB'yi ekleyin. Ülkeyi hangi tehlikelerin beklediğini söylemeye bile gerek yok.

Sürekli kriz üreten bir yapı olduğunu biliyoruz ve her dakika bir kriz çıkması kimseyi şaşırtmayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’ye vesayet konseyi vadediyor! İşte 8’li masanın yönetim şeması

Durumu en çarpıcı biçimde sonradan CHP'li Abdüllatif Şener özetledi:

"Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim; Kemal Bey seçimi kazansa da verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez."

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’ye vesayet konseyi vadediyor! İşte 8’li masanın yönetim şeması

Sadece o değil, kayyum pazarlığı yapan HDP'liler bağırmaya başladı. İlk tepki eski HDP milletvekili Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu'ndan geldi:

"Ümit Özdağ içişleri bakanı mı? Umarım bu saçmalığı yapmazlar! Kılıçdaroğlu'nun attığı en vahim adım olur ve kaybeder. Bizden söylemesi!"

SON DAKİKA