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Haberler Galeri 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş neden panikledi? ‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’ Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 06.05.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 11:20

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş neden panikledi? ‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’ Mahmut Övür yazdı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın sön dönemlerdeki gündemi deepfake ve ses kayıtları... SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun korku ve telaşını kaleme aldı. "Herhalde gerçek iddialara cevap vermek yerine, sahte kayıtların olabileceğini iddia edip ön almak istiyor." ifadelerini kullanan Övür, "Şimdi "yalan" deniyorsa neden savcılığa suç duyurusunda bulunulmuyor?" diye sordu. Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş'ın deepfake paniği diğer yanda Batı bloğunun tetikçiliği ne anlama geliyor?

MAHMUT ÖVÜR
7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş neden panikledi? ‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’ Mahmut Övür yazdı

ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, her dönem darbeler yaptı, ekonomik tetikçilerini kullandı ama seçimlere de ilgisiz değillerdi. Ancak geçmişte siyaset onların çizdiği sınırların dışına çıkmadığı için kimin kazanacağı pek umurlarında olmadı. Fakat şimdi durum değişti. Son yıllarda darbe dâhil bütün oyunlarını Başkan Erdoğan bozduğu için artık seçimlere de açık açık müdahale etmeye başladılar.

7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş neden panikledi? ‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’ Mahmut Övür yazdı

Hem de ne müdahale...

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7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş neden panikledi? ‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’ Mahmut Övür yazdı

Bir yandan yedili-dokuzlu muhalefeti zorla bir arada tutarlarken, (Meral Akşener'i o masaya kim oturttu?) bir yandan da büyükelçileri, CIA, BND ve majestelerinin James Bond'larıyla siyasi aktörlerle ilişkiyi de ihmal etmediler. Sahi şu sıralarda ne kadar Batı casusu Türkiye'de cirit atıyor, bilen var mı?

7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş neden panikledi? ‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’ Mahmut Övür yazdı

Neredeyse bir yıl önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bas bas bağırdı. Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, hangi ülkenin büyükelçisine gidip Altılı Masa'nın metnini düzelttirdi?

7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş neden panikledi? ‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’ Mahmut Övür yazdı

Soylu, konuyla ilgili ses bandı olduğunu da söyledi. Şimdi soralım; bu kadar ağır bir suçlamaya neden bugüne kadar itiraz edilmedi? Şimdi "yalan" deniyorsa neden savcılığa suç duyurusunda bulunulmuyor?

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