7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş neden panikledi? ‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’ Mahmut Övür yazdı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın sön dönemlerdeki gündemi deepfake ve ses kayıtları... SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun korku ve telaşını kaleme aldı. "Herhalde gerçek iddialara cevap vermek yerine, sahte kayıtların olabileceğini iddia edip ön almak istiyor." ifadelerini kullanan Övür, "Şimdi "yalan" deniyorsa neden savcılığa suç duyurusunda bulunulmuyor?" diye sordu. Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş'ın deepfake paniği diğer yanda Batı bloğunun tetikçiliği ne anlama geliyor?