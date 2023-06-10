Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde aldığı yenilgi sonrası kendisini destekleyen bir televizyon kanalına çıktı. "Ağır bir yenilgi almadık" çıkışı yaptı. Bu sözlerine hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı. Son olarak CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. İnkardan vazgeçin" ifadesini kullandı. CHP'ye yakın isimlerden Şaban Sevinç de Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından "Zavallıyız" paylaşımı yaptı!