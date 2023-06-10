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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 14:08

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde aldığı yenilgi sonrası kendisini destekleyen bir televizyon kanalına çıktı. "Ağır bir yenilgi almadık" çıkışı yaptı. Bu sözlerine hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı. Son olarak CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. İnkardan vazgeçin" ifadesini kullandı. CHP'ye yakın isimlerden Şaban Sevinç de Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından "Zavallıyız" paylaşımı yaptı!

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ben Kemal, geliyorum" dedi. Ancak bir adım bile ilerleyemedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrası parti tabanından ve seçmeden yükselen 'İstifa' çağrısını bile duymazdan geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

EKREM İMAMOĞLU'NA VETO!

Değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'yla baba-oğul ilişkisini bitirdi… Cuma akşamı da CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katılıp seçimi değerlendirdi. "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi" sözleri artık kendisini destekleyen tüm kesimi isyan ettirdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

ŞİMDİ DE AYTUĞ ATICI

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. "Biz en başta şunu yapmak zorundayız; seçimleri kaybettiğimizi derhal kabul etmek zorundayız! Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz. Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. Önümüzde bu şekilde bakmalıyız.

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

'BEKLENTİMİZ YÜKSEKTİ'

Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu yüzde 49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkâr işinden derhal vazgeçmemiz gerekir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

4 PARTİYE TEPKİLİ…

CHP'li Aytuğ Atıcı, CHP listesinden milletvekili çıkartan 4 partiyi de değerlendirdi. "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım" diyerek CHP seçmeninin bu duruma olumsuz baktığını dile getirdi.

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