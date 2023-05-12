Giriş Tarihi: 12.05.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
06:30
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine Millet İttifakı içerisinde katılan CHP'nin seçim vaatleri arasında Türkiye'nin aleyhine birçok husus bulunuyor. Gerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gerekse CHP'li kurmayların yapmış olduğu açıklamalar, iktidara gelmeleri halinde CHP'nin atmayı planladığı tehlikeli adımları gözler önüne seriyor. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaatleri başta olmak üzere birçok vaadi ittifak ortakları tarafından inkâr edilirken Kılıçdaroğlu'nun o vaatlerle ilgili söyledikleri ispatlı kanıtlı ortaya çıktı.