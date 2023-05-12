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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
Giriş Tarihi: 12.05.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 06:30

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine Millet İttifakı içerisinde katılan CHP'nin seçim vaatleri arasında Türkiye'nin aleyhine birçok husus bulunuyor. Gerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gerekse CHP'li kurmayların yapmış olduğu açıklamalar, iktidara gelmeleri halinde CHP'nin atmayı planladığı tehlikeli adımları gözler önüne seriyor. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaatleri başta olmak üzere birçok vaadi ittifak ortakları tarafından inkâr edilirken Kılıçdaroğlu'nun o vaatlerle ilgili söyledikleri ispatlı kanıtlı ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak birçok vaatte bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine

Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceğini açıkladığı vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK
Geçtiğimiz günlerde dahi bir Alman gazetesine röportaj veren Kılıçdaroğlu, hapisteki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın mahkûmiyetini değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine

Kılıçdaroğlu 28 Mayıs 2022 günü yapmış olduğu bir konuşmada; "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanıyor.

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