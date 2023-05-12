Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu.



