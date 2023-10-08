Kepçe operatörünün ihmali İSKİ çalışanını hayattan kopardı! Geriye kanlı eldivenleri ve bareti kaldı

3 ÇOCUĞU VARDI GERİYE KANLI ELDİVENLERİ KALDI

Aslen Tokatlı olan 2'si kız biri erkek olmak üzere 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Pala, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.