Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir! Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin… | Salih Tuna yazdı

"Erdoğan'a oy verenler, en ufak eleştiri yönelttiğimizde bizim mahallemizdekiler gibi linç etmezler nasılsa; bizi izlemeye aynen devam ederler..." diye düşünerek mi bu denli nobranca kaptırıp gidiyorlar? Bu şımarıklığın başka izahı var mı?

Neden halkın yarsından fazlasının siyasi tercihine gündüz gözüyle bu denli saygısızlık yapıyorsunuz?

Ezberlerinizi neden hiç sorgulamıyorsunuz?