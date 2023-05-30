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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir! Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin… | Salih Tuna yazdı
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:44

Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir! Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin… | Salih Tuna yazdı

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğradı ve 12'nci yenilgisini aldı. SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugün kaleme aldığı "Hadi bayım başka kapıya" başlıklı köşe yazısında, "Cumhurbaşkanı seçilmekte sınır var ama seçilememekte herhangi bir sınır yok." diyerek Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edebileceğini, 12'nci mağlubiyetine yenilerini ekleyebileceğini ifade etti. İşte Salih Tuna'nın bugünkü köşe yazısı...

SALİH TUNA
Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir! Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin… | Salih Tuna yazdı

Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Benim bildiğim, üst üste Cumhurbaşkanı seçilmekte sınır var ama seçilememekte herhangi bir sınır yok.
O halde Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir. Yani, hâlihazırda idrak ettiği 12'nci mağlubiyetine yenilerini ekleyebilir.

Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir! Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin… | Salih Tuna yazdı

Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin gençler ve bir de Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ görecektir.
Ki, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda 109 yaşında gitti sandığa sarıldı.
Gerçi Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yetmedi ama kimi sanatçıların "Sandığa sarılın" kampanyasına iştirak etmiş oldu.

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Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir! Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin… | Salih Tuna yazdı

Demokrasimize açık müdahale edildiğinde, 15 Temmuz'da ülkemiz işgal edilmeye çalışıldığında, PKK terör eylemleriyle insanlarımızı katlettiğinde, küreselci emperyalizmin tiranları ülkemize parmak salladığında söz konusu sanatçılarımızın gıkları çıkmıyor.

Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir! Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin… | Salih Tuna yazdı

Güçleri bir tek Erdoğan'a oy verenlere yetiyor galiba.
Peki halkın yarısından fazlasını karşılarına almakla kendi kendilerini sınırladıklarını, hatta saygınlıklarını iptizale uğrattıklarını fark etmiyorlar mı?

Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir! Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin… | Salih Tuna yazdı

"Erdoğan'a oy verenler, en ufak eleştiri yönelttiğimizde bizim mahallemizdekiler gibi linç etmezler nasılsa; bizi izlemeye aynen devam ederler..." diye düşünerek mi bu denli nobranca kaptırıp gidiyorlar? Bu şımarıklığın başka izahı var mı?
Neden halkın yarsından fazlasının siyasi tercihine gündüz gözüyle bu denli saygısızlık yapıyorsunuz?
Ezberlerinizi neden hiç sorgulamıyorsunuz?

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