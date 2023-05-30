Kılıçdaroğlu görevine devam edebilir! Belki biz yenilerini göremeyiz, lakin… | Salih Tuna yazdı

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğradı ve 12'nci yenilgisini aldı. SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugün kaleme aldığı "Hadi bayım başka kapıya" başlıklı köşe yazısında, "Cumhurbaşkanı seçilmekte sınır var ama seçilememekte herhangi bir sınır yok." diyerek Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edebileceğini, 12'nci mağlubiyetine yenilerini ekleyebileceğini ifade etti. İşte Salih Tuna'nın bugünkü köşe yazısı...