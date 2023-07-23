Kılıçdaroğlu’ndan değişim isteyen İmamoğlu’na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...

Çünkü vazgeçilmez denilen kişiler tarihten kaybolduğunda, dünya tarihi dururdu o yüzden hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz ve ben de 'Vazgeçilmez değiliz' diyen kişilerden biriyim, sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok, eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa, ben de zaten bu görevi bırakacağım." dediğini ifade etti