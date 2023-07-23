Giriş Tarihi: 23.07.2023 09:24
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
09:26
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen İmamoğlu'na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...
28 Mayıs'ta alınan ağır seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde liderliği sorgulanmaya ve değişim isteği yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştı. CHP'nin gerçekleştirdiği belediye başkanları toplantısı karşılıklı restleşme içerisinde son buldu. CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim sözlerinin üzerine "Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım" dediğini ifade etti