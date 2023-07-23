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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen İmamoğlu'na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...
Giriş Tarihi: 23.07.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 09:26

Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen İmamoğlu'na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...

28 Mayıs'ta alınan ağır seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde liderliği sorgulanmaya ve değişim isteği yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştı. CHP'nin gerçekleştirdiği belediye başkanları toplantısı karşılıklı restleşme içerisinde son buldu. CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim sözlerinin üzerine "Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım" dediğini ifade etti

Kılıçdaroğlu’ndan değişim isteyen İmamoğlu’na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...

CHP'de darbe toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan değişim savaşları ayyuka çıktı. CHP Belediye Başkanları Toplantısı karşılıklı Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun atışmalarına sahne oldu.

Kılıçdaroğlu’ndan değişim isteyen İmamoğlu’na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş toplantıda yaşananları katıldığı bir programda açıkladı.

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Kılıçdaroğlu’ndan değişim isteyen İmamoğlu’na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...

Bomba iddialarda bulunan Yarkadaş'ın, toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" demesi üzerine CHP liderinin de bu sözlere karşılık "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" dediğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’ndan değişim isteyen İmamoğlu’na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...

'HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR'

Barış Yarkadaş toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun: "Ekrem başkanımız 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir' diye bir söz kullandı, o söz Norveçli bir düşünüre aittir, 'Herkes değerlidir ama hiç kimse vazgeçilmez değildir, mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur' Eğer böyle olmasaydı dünya tarihi dururdu insanlıkta bir aşama kaydedemezdi.

Kılıçdaroğlu’ndan değişim isteyen İmamoğlu’na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...

Çünkü vazgeçilmez denilen kişiler tarihten kaybolduğunda, dünya tarihi dururdu o yüzden hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz ve ben de 'Vazgeçilmez değiliz' diyen kişilerden biriyim, sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok, eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa, ben de zaten bu görevi bırakacağım." dediğini ifade etti

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