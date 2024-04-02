KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NİSAN 2024 | TÜİK enflasyon verisi ile kira artış oranı ne kadar oldu, açıklandı mı?

KONUT KİRA ARTIŞINDA YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDİYOR

2022 Haziran ayından itibaren uygulamaya konulan kira sınırlaması ile bir önceki yıla ait bedelin üzerine bir sonraki yenileme döneminde en fazla yüzde 25 oranında zam getirebileceği vurgulanmıştı.

Bir yıllık planlanan uygulama daha sonra uzatıldı. Yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.