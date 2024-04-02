Giriş Tarihi: 02.04.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
21:30
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NİSAN 2024 | TÜİK enflasyon verisi ile kira artış oranı ne kadar oldu, açıklandı mı?
TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE rakamları) ile belli olacak nisan ayı kira artış oranı işyeri ve konut için ayrı ayrı sorgulanıyor. Yüzde 25 zam sınırının ne zamana kadar devam edeceği sorgulanırken kira zammı hesaplama işlemleri de başladı. 3 Nisan günü belli olacak veriler yeniden hesapları gündeme getirecek. Peki; 2024 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu, kira artışı açıklandı mı? İşte, detaylar...