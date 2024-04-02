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Giriş Tarihi: 02.04.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 21:30

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NİSAN 2024 | TÜİK enflasyon verisi ile kira artış oranı ne kadar oldu, açıklandı mı?

TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE rakamları) ile belli olacak nisan ayı kira artış oranı işyeri ve konut için ayrı ayrı sorgulanıyor. Yüzde 25 zam sınırının ne zamana kadar devam edeceği sorgulanırken kira zammı hesaplama işlemleri de başladı. 3 Nisan günü belli olacak veriler yeniden hesapları gündeme getirecek. Peki; 2024 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu, kira artışı açıklandı mı? İşte, detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NİSAN 2024 | TÜİK enflasyon verisi ile kira artış oranı ne kadar oldu, açıklandı mı?

Mart enflasyonu ile birlikte kira artış oranı hesaplama tablosu gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklaması ardından TEFE-TÜFE rakamlarıyla kira zammı hesaplanıyor ve kiracı ile mal sahibi arasında belirlenecek zam ortaya çıkıyor. Peki; 2024 Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar yüzde kaç oldu? İşte, detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NİSAN 2024 | TÜİK enflasyon verisi ile kira artış oranı ne kadar oldu, açıklandı mı?

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Mart enflasyonu 3 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NİSAN 2024 | TÜİK enflasyon verisi ile kira artış oranı ne kadar oldu, açıklandı mı?

KONUT KİRA ARTIŞINDA YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDİYOR

2022 Haziran ayından itibaren uygulamaya konulan kira sınırlaması ile bir önceki yıla ait bedelin üzerine bir sonraki yenileme döneminde en fazla yüzde 25 oranında zam getirebileceği vurgulanmıştı.

Bir yıllık planlanan uygulama daha sonra uzatıldı. Yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NİSAN 2024 | TÜİK enflasyon verisi ile kira artış oranı ne kadar oldu, açıklandı mı?

İŞ YERLERİ İÇİN KİRA ZAM ORANI BELİRLENİYOR

Konut kirası üzerinde uygulanan yüzd 25 zam sınırı iş yerleri için geçerli değil. Bu nedenle yeni oranla iş yeri kira artışı ortaya çıkıyor. Mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlenmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NİSAN 2024 | TÜİK enflasyon verisi ile kira artış oranı ne kadar oldu, açıklandı mı?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Kira artış oranını etkileyen enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte oran da belirlenebilecek. Ancak artışın yanı sıra sınırlama devam ettiği için konutta kira hesapları değişmeyecek ve yüzde 25 ötesine geçilmeyecek.

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