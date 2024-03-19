Kobani davasında tarihi gün: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için karar açıklanacak!

Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
12:16
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 6 Ekim 2014'de DEAŞ'ın Kobani'ye yönelik saldırılarını bahane etti. Dönemin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine PKK yandaşları sokağa indi. 6-7 Ekim'de 35 ilde düzenlenen saldırılarda PKK sempatizanları barikatlar kurup yolları kesti. Uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopaların kullanıldığı terör saldırılarında kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü de başta olmak üzere 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sokak olaylarının başlamasına neden olan ve tutuklanan Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hükmün açıklanması bekleniyor.