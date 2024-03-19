Kobani davasında tarihi gün: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için karar açıklanacak!

Kandil'in siyasi uzantısı HDP, yani yeni ismiyle DEM Parti, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobani'ye yönelik DEAŞ saldırılarını bahane etti. HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine 6 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşimde sokağa indi. 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurup yolları kesti.