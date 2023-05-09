Giriş Tarihi: 09.05.2023 06:29
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
06:31
Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu:“Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün”
Diyarbakır'da yaklaşık 9 yıl önce terör örgütü mensuplarınca Kobani bahanesiyle bölgede başlatılan ve 3 gün süren olaylar sırasında kurban eti dağıtırken linç edilip öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının aileleri 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi SABAH'a konuştu. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren aileler, seçmene seslenerek, "Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün" dedi.