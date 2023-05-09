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Haberler Galeri Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu:“Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün”
Giriş Tarihi: 09.05.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 06:31

Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu:“Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün”

Diyarbakır'da yaklaşık 9 yıl önce terör örgütü mensuplarınca Kobani bahanesiyle bölgede başlatılan ve 3 gün süren olaylar sırasında kurban eti dağıtırken linç edilip öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının aileleri 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi SABAH'a konuştu. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren aileler, seçmene seslenerek, "Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün" dedi.

Hüseyin KAÇAR
Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu:“Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün”

HDP Merkez Yürütme Kurulu ve HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6 Ekim 2014'te yaptığı açıklamanın ardından, terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Kobani bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde 6-8 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu:“Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün”

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş terör örgütü mensupları tarafından silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısıyla öldürdü.

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Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu:“Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün”

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağı yönündeki açıklamalarına Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler tepki gösterdi.

Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu:“Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün”

YÜREĞİ YANAN AİLELER SABAH'A KONUŞTU
Kobani olayları sırasında daha 16 yaşındayken kurban eti dağıttığı sırada terör örgütü mensuplarınca linç edilip öldürülen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "Cumhurbaşkanlığı'na adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben gelirsem Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyor.

Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu:“Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün”

Cumhurbaşkanı adayı bir kişi 51 insanın ölümüne neden olan birini serbest bırakacağım sözlerine sarf eder. Kürtlerin oyunu almak için bunu yaparken, HDP ile birlikte hareket etmesi ciğerimizi yakıyor.

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