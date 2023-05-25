Köy evlerine yerleşen depremzedeler: “Oyumuz yine depremde Hızır gibi yetişen Erdoğan’a”

76 yaşındaki depremzede Osman Güler, "Bu deprem çok büyük bir felaketti. Aşırı yağmur ve kar da vardı. Evlerimiz yıkıldı, 'halimiz ne olacak' demeden devlet huzur gibi imdadımıza yetişti. 76 yaşındayım, 60 yıldan bu yana olan hayatımda ilk kez böyle güçlü bir devlet gördüm. Allah razı olsun.



