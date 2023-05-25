Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
07:06
Köy evlerine yerleşen depremzedeler: “Oyumuz yine depremde Hızır gibi yetişen Erdoğan’a”
Deprem bölgelerinde başlatılan konut projeleri yükselmeye devam ediyor. 11 ilde konutların temeli atılırken 1 yıl içinde afetzedelere teslim edilmesi bekleniyor. Kalıcı konutlar yükselirken, 45 günde bitirilip bayramda sahiplerine teslim edilen köy evlerinde yaşayan vatandaşlar da bu Pazar tekrarlanacak Cumhurbaşkanı seçiminde yeniden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini açıkladı.