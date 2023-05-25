Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Köy evlerine yerleşen depremzedeler: “Oyumuz yine depremde Hızır gibi yetişen Erdoğan’a”
Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 07:06

Köy evlerine yerleşen depremzedeler: “Oyumuz yine depremde Hızır gibi yetişen Erdoğan’a”

Deprem bölgelerinde başlatılan konut projeleri yükselmeye devam ediyor. 11 ilde konutların temeli atılırken 1 yıl içinde afetzedelere teslim edilmesi bekleniyor. Kalıcı konutlar yükselirken, 45 günde bitirilip bayramda sahiplerine teslim edilen köy evlerinde yaşayan vatandaşlar da bu Pazar tekrarlanacak Cumhurbaşkanı seçiminde yeniden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini açıkladı.

MEHMET BONCUK
Köy evlerine yerleşen depremzedeler: “Oyumuz yine depremde Hızır gibi yetişen Erdoğan’a”

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Mesthüyük ve Belpınar köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek köyünde depremzedeler, "Hızır gibi yetişti" diyerek devlet imkanlarını seferber eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini yineledi.

Köy evlerine yerleşen depremzedeler: “Oyumuz yine depremde Hızır gibi yetişen Erdoğan’a”

76 yaşındaki depremzede Osman Güler, "Bu deprem çok büyük bir felaketti. Aşırı yağmur ve kar da vardı. Evlerimiz yıkıldı, 'halimiz ne olacak' demeden devlet huzur gibi imdadımıza yetişti. 76 yaşındayım, 60 yıldan bu yana olan hayatımda ilk kez böyle güçlü bir devlet gördüm. Allah razı olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Köy evlerine yerleşen depremzedeler: “Oyumuz yine depremde Hızır gibi yetişen Erdoğan’a”

Devlet de millet de imdadımıza yetişip yaralarımızı sardı. Her türlü ihtiyacımız görüldü. Daha önce de oy veriyorduk ama son seçimde yapılan hizmetler nedeniyle gönül rahatlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdim. Bu saatten sonra daha başka bir yere gidemem, yine O'na oy vereceğim" dedi.

Köy evlerine yerleşen depremzedeler: “Oyumuz yine depremde Hızır gibi yetişen Erdoğan’a”

"Allah bir daha milletimize böyle bir felaket yaşatmasın, çok ağır bir yıkım oldu" diyen 74 yaşındaki Remzi Çetinkaya da, "Devletimiz sağ olsun. Hemen bize el uzattı, ihtiyaçlarımız kısa sürede giderildi. Hiç sıkıntı görmedik. Kısa sürede çadır konteyner verildi, 45 günde de evlerimiz yapıldı.

Köy evlerine yerleşen depremzedeler: “Oyumuz yine depremde Hızır gibi yetişen Erdoğan’a”

74 yaşındayım, böyle büyük bir afet ve devletin bu kadar hızlı milletin imdadına yetiştiğini görmedim. Devletimiz elini üzerimizden çekmedi. Allah bin kere razı olsun, eskiden farklı sağ partilere oy verirdik. Erdoğan geldiğinden beri oyumuzu hep O'na atıyoruz. Bu pazar yapılacak seçimde de yine oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz" diye konuştu.

SON DAKİKA