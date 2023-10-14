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Haberler Galeri Mahiroğlu'na o villayı Ayşenur ablası bulmuş! “Aman sabredin patronum geliyor”
Giriş Tarihi: 14.10.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 06:49

Mahiroğlu'na o villayı Ayşenur ablası bulmuş! “Aman sabredin patronum geliyor”

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer Kireçburnu'nda 4,5 milyon dolara satın alıp kaçak kat attığı villadaki inşaat faaliyeti tam gaz sürüyor. Aslında 300 metrekare olan villayı 600 metrekareye çıkarmak isteyen Cafer Mahiroğlu'na bu villayı "Ayşenur abla" dediği Halk TV sunucusu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın önerdiği öğrenildi. İddiaya göre; Arslan, 3 yıl önce bu villa sitesinin karşısındaki apartmandan daire aldı. Koronavirüsten vefat eden villa sahibi Bahattin Yıldız'ın vefattan önce ticari olarak borçlandığı ve villanın da borçlara karşılık banka ipotekli olarak satışta olduğundan Mahiroğlu'na bahsetti. Mahiroğlu da villayı satın aldı. Öte yandan Arslan'ın, kaçak yapıdan rahatsız olan komşulara "Biraz daha dişinizi sıkın. Bizim patron buraya gelecek" dediği de öne sürüldü.

BARIŞ SAVAŞ
Mahiroğlu’na o villayı Ayşenur ablası bulmuş! “Aman sabredin patronum geliyor”

Halk TV Patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer Kireçburnu İsak Sokak üzerindeki İzmirli Villaları adlı sitedeki villasında kaçak inşaat çalışmalarına devam ediyor. SABAH'ın bölgede yaptığı çalışmada Çarşamba günü farklı saatlerde 3 beton mikserinin İzmirli Villalarına giriş yaptığı ve Mahiroğlu'na ait kaçak villada beton dökümü yaptığı görüldü.

Mahiroğlu’na o villayı Ayşenur ablası bulmuş! “Aman sabredin patronum geliyor”

İPOTEKLİ SATIŞTAN PATRONUNU HABERDAR ETTİ
Mahiroğlu'nun kaçak yapısı hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre önceki günlerde İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı sonrası skandal ifadeleri sonrasında evinde gözaltına alınan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan patronuna villayı önerdi. Arslan'ın 5 yıl önce Sarıyer Kireçburnu İshak Sokak'taki İzmirli Villalarının karşısındaki apartmandan daire aldığı öne sürüldü. Arslan; bölgeyi tanıyınca patronu Mahiroğlu'na, Hayri Kundura'nın patronu Bahattin Yıldız'ın vefat etmeden önce ticari olarak borçlandığı, villasının da borca karşılık banka tarafından satışta olduğundan bahsetti. Mahiroğlu'nun da banka üzerinden bu villayı aldığı öne sürülürken villanın bulunduğu alanda çok önceden eski bir anıt mezarın olduğu, ancak villalar yapılırken anıt mezarın kaldırıldığı da iddia edildi.

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Mahiroğlu’na o villayı Ayşenur ablası bulmuş! “Aman sabredin patronum geliyor”

VİLLANIN ALAN VE TABAN KAT SAYILARIYLA OYNANDI
Mahiroğlu'nun Boğaziçi kanuna tabi olan, Boğaziçi öngörünümündeki villayı satın aldıktan sonra yaptığı kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra da Boğaziçi Öngörünümü'nde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği aktarıldı. Ancak çifte mührün Mahiroğlu'nu durduramadığı, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevrelediği ve mevcut villanın dış yapısının çelik konstrüksiyonun içinde kaldığı belirtildi. Mahiroğlu'nun bu şekilde villanın alan kat sayısı ve taban kat sayısıyla oynadığı, villanın net ve brüt kullanım alanını değiştirdiği 300 metrekarelik villayı 600 metrekare daha genişlettiği iddia edildi.

Mahiroğlu’na o villayı Ayşenur ablası bulmuş! “Aman sabredin patronum geliyor”

İMAMOĞLU'NDAN KAÇAĞA GÖZ YUMUN TALİMATI
Mahiroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onay verdiği de öne sürülürken İmamoğlu'nun 'Kaçak yapılaşmaya göz yumun' talimatı verdiği İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün kaçak yapılaşmayı görmezden geldiği ifade edildi.

Mahiroğlu’na o villayı Ayşenur ablası bulmuş! “Aman sabredin patronum geliyor”

'SES ÇIKARMAYIN BİZİM PATRON GELECEK'
Kendileri çivi çaktığında dahi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından uyarıldıklarını ve izinsiz boya dahi yapamadıklarını belirten mahalleliler de çalışmalardan rahatsızlıklarını dile getirince devreye Ayşenur Arslan'ın girdiği söylendi. Arslan'ın, çalışmalardan ve gürültüden rahatsız olan komşularına "Az biraz daha dişinizi sıkın, bizim patron gelecek oraya" dediği iddia edildi.

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