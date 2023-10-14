Mahiroğlu’na o villayı Ayşenur ablası bulmuş! “Aman sabredin patronum geliyor”

VİLLANIN ALAN VE TABAN KAT SAYILARIYLA OYNANDI

Mahiroğlu'nun Boğaziçi kanuna tabi olan, Boğaziçi öngörünümündeki villayı satın aldıktan sonra yaptığı kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra da Boğaziçi Öngörünümü'nde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği aktarıldı. Ancak çifte mührün Mahiroğlu'nu durduramadığı, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevrelediği ve mevcut villanın dış yapısının çelik konstrüksiyonun içinde kaldığı belirtildi. Mahiroğlu'nun bu şekilde villanın alan kat sayısı ve taban kat sayısıyla oynadığı, villanın net ve brüt kullanım alanını değiştirdiği 300 metrekarelik villayı 600 metrekare daha genişlettiği iddia edildi.