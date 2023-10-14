Giriş Tarihi: 14.10.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
06:49
Mahiroğlu'na o villayı Ayşenur ablası bulmuş! “Aman sabredin patronum geliyor”
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer Kireçburnu'nda 4,5 milyon dolara satın alıp kaçak kat attığı villadaki inşaat faaliyeti tam gaz sürüyor. Aslında 300 metrekare olan villayı 600 metrekareye çıkarmak isteyen Cafer Mahiroğlu'na bu villayı "Ayşenur abla" dediği Halk TV sunucusu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın önerdiği öğrenildi. İddiaya göre; Arslan, 3 yıl önce bu villa sitesinin karşısındaki apartmandan daire aldı. Koronavirüsten vefat eden villa sahibi Bahattin Yıldız'ın vefattan önce ticari olarak borçlandığı ve villanın da borçlara karşılık banka ipotekli olarak satışta olduğundan Mahiroğlu'na bahsetti. Mahiroğlu da villayı satın aldı. Öte yandan Arslan'ın, kaçak yapıdan rahatsız olan komşulara "Biraz daha dişinizi sıkın. Bizim patron buraya gelecek" dediği de öne sürüldü.