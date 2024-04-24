Mansur Yavaş’tan seçim sonrası algı operasyonu: Ucuz ulaşım iddiasını rakamlar yalanladı!

ANKARA ÖĞRENCİ ULAŞIMINDA GERİYE DÜŞTÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, seçim sonrası katıldığı Nisan ayı meclis toplantısında konuşma yaptı. Yavaş konuşmasında geçtiğimiz dönem icraatları ve çalışmalarından bahsetti. Ancak Yavaş'ın bu konulardaki yaptığı icraatlarının çoğunun bir algıdan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Yavaş en ucuz öğrenci ulaşımının Ankara'da olduğunu ifade etti. Fakat bunun öyle olmadığı tespit edildi. Ankara'da ki öğrenci abonman ücreti aylık 220 lira iken, Bursa'da bu rakamın 180 lira, Kayseri'de ise 175 lira olduğu ortaya çıktı. Ayrıca öğrenci ulaşım ücretinde "tek biniş" olarak Ankara'da fiyat 7,5 lira iken, Malatya'da 7 lira, Trabzon 7 lira, Aydın 6 Lira 80 Kuruş, Gaziantep 6 Lira 80 Kuruş, Antalya 6 Lira 50 Kuruş, Mardin 6 Lira 50 Kuruş, Kayseri 6 Lira 25 Kuruş, Diyarbakır 6 Lira, Kahramanmaraş'ta 6 lira, Erzurum'da 5 Lira 50 Kuruş, Şanlıurfa'da 5 Lira 50 Kuruş, İzmir 5 Lira, Konya'da ise 4 lira olarak uygulandığı tespit edildi.