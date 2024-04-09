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Haberler Galeri Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 9 Nisan TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:45

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 9 Nisan TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Tuba Ünsal'ın yer aldığı yapım, her Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak tarihe ışık tutan dizi 9 Nisan 2024 Salı TRT 1 yayın akışında özel bölümü ile yer aldı. Bu noktada Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı soruları gündeme geldi. TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 9 Nisan TRT 1 yayın akışı

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok merak ediliyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Emine Ün, Kenan Çoban gibi isimleri buluşturan dizi, 9 Nisan 2024 TRT 1 yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. 7. bölümü bekleyen seyirciler yayın günü için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 9 Nisan Salı TRT 1 yayın akışı ve tüm detaylar…

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 9 Nisan TRT 1 yayın akışı

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

9 Nisan 2024 TRT 1 yayın akışı listesine göre Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Tekrar izlemek isteyenler için dizinin ilk 6 bölümünden kesitlerin yer aldığı özel bölümü saat 20.25'te yayına verilecek.

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Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 9 Nisan TRT 1 yayın akışı

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Bayram tatilinde dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor.

Bu hafta Ramazan Bayramı tatili olması sebebiyle Mehmed Fetihler Sultanı dizisi de bir hafta ara verdi.

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 9 Nisan TRT 1 yayın akışı

MEHMED FETİHLER SULTANI 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi belli oldu.

Tarihi dizi, 16 Nisan 2024 Salı akşamı 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 9 Nisan TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 9 NİSAN 2024 SALI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
07:00 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kod Adı Kırlangıç
17:00 Lingo Türkiye
18:10 Ramazan Sevinci
19:50 Ana Haber
20:20 İddiaların Aksine
20:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:00 Kara Ağaç Destanı
02:30 Lingo Türkiye
03:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
06:10 Kapanış

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