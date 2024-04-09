Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 9 Nisan TRT 1 yayın akışı

Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
11:45
TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Tuba Ünsal'ın yer aldığı yapım, her Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak tarihe ışık tutan dizi 9 Nisan 2024 Salı TRT 1 yayın akışında özel bölümü ile yer aldı. Bu noktada Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı soruları gündeme geldi. TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?