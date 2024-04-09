Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 9 Nisan TRT 1 yayın akışı

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok merak ediliyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Emine Ün, Kenan Çoban gibi isimleri buluşturan dizi, 9 Nisan 2024 TRT 1 yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. 7. bölümü bekleyen seyirciler yayın günü için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 9 Nisan Salı TRT 1 yayın akışı ve tüm detaylar…