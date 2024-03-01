Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın 5 yılını değerlendirdi: Peki bu 363 milyar TL nerede?

"TRAFİĞİN SIKIŞMAMASI İÇİN YILDA 500-600 KM YENİ YOL YAPILMASI GEREKİR"

"Ankara'da trafiğin sıkışmaması için aşağı yukarı yılda minimum 500-600 km yeni yol yapılması lazım. Ama buna karşı Mansur Yavaş bunun 5'te birini ancak yapıyor. Hatta Mansur Yavaş yeni yol açılmasının trafiği rahatlatmayacağına inanan ve bu konuda beyanat veren birisi. Dolayısıyla Ankara trafikte ölüyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde İstanbul trafiği Ankara trafiğinin karşısında el öptürecek. Bu kadar acizlik içindeler, bu kadar zavallılar. Esenboğa-Kazan arasındaki yolun zaten ben yüzde 90'ını bitirmiştim. Asfaltını atsa, ufak tefek eksikliklerini tamamlasa kendisi için de muazzam bir yol açılmış olacak, asfaltını atacak keyfine bakacak, 5 sene durdu, şimdi diyor ki 'Ben orayı açacağım' 5 senedir neredeydin mübareğin adamı? Açsa yüzde 90'ını Melih Gökçek yaptığı için bana mal edilecek diye yapmadı. Ama şimdi sıkıştı, vatandaşların oyunu almak için 'Ben seçimden sonra ihalesini yapacağım' diyor. Adama sormazlar mı 5 seneden beri kafan neredeydi?

"17 KAVŞAK PROJESİNİN 15'İ GÖKÇEK DÖNEMİNDE HAZIRLANDI"

Mansur Yavaş'ın 5 yılda 17 tane kavşak yaptığını ve 'Melih Gökçek dönemindeki kadar kavşak yaptık' dediğini hatırlatan Gökçek şunları kaydetti:

"2005 yılında 1 yıl içinde 21 kavşak yapmışım, sadece 1 yılda. 2007 yılında basına açıklama yaptım, 'Bu yıl 50 tane yapıyorum' dedim. Sen 5 yılda 17 tane yapmışsın, 'Geçmiş dönem kadar kavşak yaptım' diyor. Bu kadar büyük bir yalan olamaz. Bu 17 projenin de 15 tanesi benim

Gökçek, Mansur Yavaş'ın asfalt dökme konusunda da yetersiz kaldığını savundu. Gökçek, "Ben yılda ortalama 5 milyon ton asfalt dökerdim. Onun yılda döktüğü asfalt 2 milyon tonu bulmuyor." dedi.