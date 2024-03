Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın 5 yılını değerlendirdi: Peki bu 363 milyar TL nerede?

"YILLARCA ÇORBA DAĞITTIM, LAFINI BİLE ETMEDİM"

Mansur Yavaş'ın 5 senelik bütçesinin güncelleştirilmiş rakamlarla 363 milyar TL olduğunu ve "Bu para nerede?" sorusunu yönelten Melih Gökçek, "Kardeşim sen bunun 3,2'si ile sosyal projeler yaptın, ben yüzde 7'sini yapıyordum, iki katını yapıyordum,ben bunların daha fazlasını yaptım ama ben bunlardan bahsetmiyordum bile. Benim bahsetmediğim konular adamın vizyonu. Benim sabahtan akşama kadar milletin karşısına çıkıp, 'Ben bunları yaptım' diye anlatmadığım konu Mansur Yavaş'ın vizyonu aramızdaki fark bu, kalite farkı bu" diye konuştu.

363 milyar içinde Yavaş'ın yaptığı kavşakların maddi karşılığının bütçenin yüzde 1'i bile olmadığını kaydeden Gökçek şöyle devam etti:

"Yüzde 1'i olmayan başka ne yaptın aklında kalan ne var? Sorun Melih Gökçek'e, aklında kalanları size arka arkaya saysın. Bir tane Aile Yaşam Merkezi yaptı mı? Bir tane Gençlik Merkezi yaptı mı? Bir tane çocuk Merkezi yaptı mı? Bir tane Yaşlılar Merkezi yaptı mı? Bir tane Engelliler Merkezi yaptı mı? Bir tane yeni BELMEK kursu açtı mı? Hepsi istisnasız Melih Gökçek'in yaptıkları. Ben her zaman Kızılay-Ulus'ta, üniversitelerin önünde üniversitelilere çorba dağıtıyordum, 'ben çorba dağıtıyordum' diye reklam yapmıyordum. Adamın yaptığı bir çorba var bir de dağıttığı 1 kilo et var 6 sefer dağıtmış. Topluyorsun, çarpıyorsun üst üste koyuyorsun, istediğin kadar yükselt, et için 400 TL verdim diyor, 6 sefer verdi, 27 bin aileye verdim diyor, çarpalım 64 milyon TL para, 64 milyonu böl 363 milyara, on binde 1, hadi on binde 2 etsin geriye kalan nerede?