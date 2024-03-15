Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı: Kefalet koyduk yamuk çıktı!

Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
09:17
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in arası iyice açıldı. Bir dönem 'abla kardeş' imajı çizen ikili, yerel seçime sayılı günler kala ipleri kopardı. 'Korkaklar' diyerek İmamoğlu'nu suçlayan Meral Akşener, partisinin iftar programında eski ortaklarını suçladı. CHP'nin Kandil'in siyasi uzantısı DEM ile yaptığı ittifaka sert çıkan Akşener, "Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nu hedef aldı: Kefalet koyduk yamuk çıktı!