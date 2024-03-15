Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı: Kefalet koyduk yamuk çıktı!

CHP'NİN DEM'LENMESİNİ ELEŞTİRDİ...

Akşener dün akşam Esenyurt'ta katıldığı iftar programında ise yine CHP'yi ve İmamoğlu'nu hedef aldı. CHP'nin kendileri ile ittifak yapmadığını ancak Kandil'in siyasi uzantısı DEM'e boyun eğdiğini söyleyen Akşener, "Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler. Esenyurt'ta demleniliyor" ifadesini kullandı.