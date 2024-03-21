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Haberler Galeri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! "Gereğini yapacağım"
Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 11:15

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! "Gereğini yapacağım"

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti, yerel seçimlere tek başına girme kararı almıştı. Bu kararın ardından İyi Parti'de istifa furyası bitmedi, kurucu isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi partiden ayrıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da esnaf ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, partisindeki istifalardan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tuttu. İBB Başkanını sert sözlerle eleştiren Akşener, "Bir belediye başkanı bu işin içerisine girmişse ahlaksızlıktır. Bu sahtekarlıkların gereğini yapmak namus borcumdur" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! Gereğini yapacağım

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından İyi Parti-CHP hattında yükselen tansiyon, yerel seçimlere sayılı günler kalmasına rağmen halen düşmedi.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! Gereğini yapacağım

Genel seçimlerde yaşanan ağır hezimetin ardından Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı aldı.

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Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! Gereğini yapacağım

Bu kararın ardından İyi Parti'de sular durulmadı ve kurucu isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi partiden istifa etti.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! Gereğini yapacağım

AKŞENER İMAMOĞLU'NU TOPA TUTTU: AHLAKSIZ

Meral Akşener, partideki istifa furyasından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tuttu. Antalya'da yaptığı esnaf ziyaretlerinin ardından isim zikretmeden İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Akşener, "Biz hür ve müstakil kararı aldıktan sonra il başkanı, ilçe başkanı birçok belediye meclis üyelerimiz dahil yönetimde olan arkadaşlarımız dahil Ankara'da da 7'den 77'ye herkes istifa etti.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! Gereğini yapacağım

Şimdi buraya bir mim koydum, bunu not ettik. Seçiminde yardımcı olan, arkasında duran bir siyasi partinin yöneticilerine bunu yapan; gerisini söylemeyeyim. Aynı şey Antalya'da oldu. O biraz daha orta karar gitti. Belediye meclis üyelerimiz, eski il başkanlarımız, şunlar, bunlar gittiler." ifadelerini kullandı.

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