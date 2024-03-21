Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
11:15
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! "Gereğini yapacağım"
14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti, yerel seçimlere tek başına girme kararı almıştı. Bu kararın ardından İyi Parti'de istifa furyası bitmedi, kurucu isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi partiden ayrıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da esnaf ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, partisindeki istifalardan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tuttu. İBB Başkanını sert sözlerle eleştiren Akşener, "Bir belediye başkanı bu işin içerisine girmişse ahlaksızlıktır. Bu sahtekarlıkların gereğini yapmak namus borcumdur" ifadelerini kullandı.