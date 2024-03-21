Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! "Gereğini yapacağım"

Şimdi buraya bir mim koydum, bunu not ettik. Seçiminde yardımcı olan, arkasında duran bir siyasi partinin yöneticilerine bunu yapan; gerisini söylemeyeyim. Aynı şey Antalya'da oldu. O biraz daha orta karar gitti. Belediye meclis üyelerimiz, eski il başkanlarımız, şunlar, bunlar gittiler." ifadelerini kullandı.